В Крыму назвали главную национальную идею России

2026-05-26T11:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Главной национальной идеей России должно быть сохранение и развитие государства, единство народов является одной из главных составляющих этого процесса. Такое мнение высказал первый зампредседателя парламента Крыма Сергей Цеков на форуме "Многоголосье Крыма", который проходит во вторник в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.По словам парламентария, недруги России, в основном в Европе, а также в Америке, мечтают ослабить и разрушить нашу страну через внутренние конфликты. А самые болезненные из них вспыхивают именно на межнациональной и межрелигиозной почве, отметил он.Форум "Многоголосье Крыма" посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. В рамках мероприятия знаковые гости проведут дискуссии на темы "Крым: диалог культур в медиа", "Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО" и "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

