В Крыму назвали главную национальную идею России
Главной национальной идеей России является сохранение и развитие государства – Цеков
11:22 26.05.2026 (обновлено: 11:27 26.05.2026)
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВо время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Главной национальной идеей России должно быть сохранение и развитие государства, единство народов является одной из главных составляющих этого процесса. Такое мнение высказал первый зампредседателя парламента Крыма Сергей Цеков на форуме "Многоголосье Крыма", который проходит во вторник в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.
"Главная Национальная идея России - это сохранение и развитие нашего государства. Это отображает суть того, чем мы должны заниматься. Сохранение и развитие нашего государства - это главная идея", - сказал Цеков.
По словам парламентария, недруги России, в основном в Европе, а также в Америке, мечтают ослабить и разрушить нашу страну через внутренние конфликты. А самые болезненные из них вспыхивают именно на межнациональной и межрелигиозной почве, отметил он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПервый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков на форуме "Многоголосье Крыма"
"Мы обязаны сохранять единство наших народов, не позволить ослабить и разрушить нашу страну. Счастливым можно быть только в единой стране, и это должны понимать все национальности", - подчеркнул Цеков.
Форум "Многоголосье Крыма" посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. В рамках мероприятия знаковые гости проведут дискуссии на темы "Крым: диалог культур в медиа", "Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО" и "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию".