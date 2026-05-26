В Крыму хранят память о достижениях народов полуострова – Киселев

Работающие в Крыму национальные медиа сохраняют языки, культуру и традиции народов полуострова и хранят память об их достижениях. Об этом заявил генеральный...

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Работающие в Крыму национальные медиа сохраняют языки, культуру и традиции народов полуострова и хранят память об их достижениях. Об этом заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в приветственном слове к организаторам и участникам форума "Многоголосье Крыма", который открылся во вторник в Симферополе в пресс-центре РИА Новости Крым.Он отметил, что форум направлен на то, чтобы подтвердить и укрепить силу общей межнациональной братской работы в журналистике во имя мира и процветания народов Крыма.Гендиректор "Россия сегодня" подчеркнул, что форум "Многоголосье Крыма" организован в Год единства народов России. Он напомнил, что исторически Россия, в отличие от большинства стран Европы, никогда не была колониальной страной, как бы ни хотели переписать историю многие из современны политиков.Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева, обращаясь к участникам форума, отметила, что медиагруппе "Россия сегодня" очень близка тема народного единства.Форум "Многоголосье Крыма" посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. В рамках мероприятия знаковые гости проведут дискуссии на темы "Крым: диалог культур в медиа", "Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО" и "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию".

