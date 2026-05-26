В Крыму хранят память о достижениях народов полуострова – Киселев
Работающие в Крыму национальные медиа сохраняют языки, культуру и традиции народов полуострова и хранят память об их достижениях. Об этом заявил генеральный... РИА Новости Крым, 26.05.2026
крым многонациональный, форум "многоголосье крыма", народы крыма, дмитрий киселев, елена черышева
Работающие в Крыму национальные медиа сохраняют языки, культуру и традиции народов полуострова и хранят память об их достижениях. Об этом заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в приветственном слове к организаторам и участникам форума "Многоголосье Крыма", который открылся во вторник в Симферополе в пресс-центре РИА Новости Крым
"В Крыму сегодня работают около двух десятков национальных медиа, и это не квота на экзотику, а зеркало реальной жизни полуострова. Так мы сохраняем языки народов полуострова, историю, религии, искусство, традиции и обряды, храним память о достижениях народов Крыма", – сказал Киселев.
Он отметил, что форум направлен на то, чтобы подтвердить и укрепить силу общей межнациональной братской работы в журналистике во имя мира и процветания народов Крыма.
"Если бы не общий порыв в Крымскую весну, то трудно представить, что было бы на этой священной земле. Пусть та энергия питает нас бесконечно", - отметил Киселев.
Гендиректор "Россия сегодня" подчеркнул, что форум "Многоголосье Крыма" организован в Год единства народов России. Он напомнил, что исторически Россия, в отличие от большинства стран Европы, никогда не была колониальной страной, как бы ни хотели переписать историю многие из современны политиков.
"Россия и сегодня – за справедливый миропорядок, где есть место всему разнообразию культур, укладов жизни и вероисповеданий. А внешнее давление лишь сплачивает нас еще больше", - подчеркнул он.
Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева, обращаясь к участникам форума, отметила, что медиагруппе "Россия сегодня" очень близка тема народного единства.
"Когда попадаешь в головной офис в Москве, можно услышать несколько десятков языков. У нас трудятся представители 80 национальностей, и живут они в разных уголках мира. И мы уважаем и ценим друг друга. Наша с вами страна, бесспорно, уникальна! В том числе и тем, что сила ее заключается в крепкой дружбе народов", - подчеркнула она.
Форум "Многоголосье Крыма" посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. В рамках мероприятия знаковые гости проведут дискуссии на темы "Крым: диалог культур в медиа", "Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО" и "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию".