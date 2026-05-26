В Крыму из-за надвигающегося шторма возможны перебои со светом - РИА Новости Крым, 26.05.2026
В Крыму из-за надвигающегося шторма возможны перебои со светом
В Крыму энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся штормовой погоды. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T15:25
2026-05-26T15:26
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
штормовое предупреждение
новости крыма
крым
энергосистема крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся штормовой погоды. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
В Крыму из-за надвигающегося шторма возможны аварии на электросетях - Крымэнерго

15:25 26.05.2026 (обновлено: 15:26 26.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся штормовой погоды. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
"В связи с неблагоприятными погодными условиями существует высокая вероятность возникновения аварий в электросетях. На предприятии действует режим повышенной готовности", - предупредили в "Крымэнерго".
Информацию о нарушении электроснабжения необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии: с мобильного - 8 800 506 00 12; со стационарного - 0 800 506 00 12, напомнили в пресс-службе.
Ранее во вторник в Крыму объявили экстренное предупреждение на 28 мая из-за ливней, града и усиления ветра до 15-20 м/с
Также на Краснодарский край надвигается непогода - до конца вторника и в течение среды в регионе ожидаются сильные ливни с градом и шквальным ветром.
В одном из округов Геленджика во вторник уже ввели локальный режим ЧС из-за подтопления жилых домов в результате сильных осадков и подъема уровня воды в реке Тешебс.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
