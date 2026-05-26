В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поезд

Второй двухэтажный быстрый поезд из Москвы в Симферополь запустят в среду, 27 мая. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Второй двухэтажный быстрый поезд из Москвы в Симферополь запустят в среду, 27 мая. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Новый быстрый поезд, в состав которого включены двухэтажные купейные вагоны и вагоны класса СВ, будет ходить по маршруту и расписанию скорого поезда №17/18 один раз в четыре дня. Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.Отправление из Москвы в 14:40, а прибытие в Симферополь на следующий день в 20:20. Из Симферополя поезд отправляется в 13:10 и прибывает в Москву на следующий день в 18:24, уточнили в пресс-службе ГСЭ.При этом поезд №18/17 продолжит курсировать с периодичностью три раза в четыре дня, а в сентябре снова станет ежедневным.Ранее сообщалось, что 21 мая в первый в этом году рейс отправился поезд "Таврия" №183/184 Мурманск – Севастополь.В РЖД планируют на летний сезон перевозок предоставить 62 миллиона мест для пассажиров поездов дальнего следования, в том числе крымского направления.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские электрички переходят на летний график движенияРазделение потоков: как работает новая схема движения перед Крымским мостомТрассу "Таврида" полностью обеспечат освещением к лету

