В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поезд
2026-05-26T16:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Второй двухэтажный быстрый поезд из Москвы в Симферополь запустят в среду, 27 мая. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Новый быстрый поезд, в состав которого включены двухэтажные купейные вагоны и вагоны класса СВ, будет ходить по маршруту и расписанию скорого поезда №17/18 один раз в четыре дня. Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.Отправление из Москвы в 14:40, а прибытие в Симферополь на следующий день в 20:20. Из Симферополя поезд отправляется в 13:10 и прибывает в Москву на следующий день в 18:24, уточнили в пресс-службе ГСЭ.При этом поезд №18/17 продолжит курсировать с периодичностью три раза в четыре дня, а в сентябре снова станет ежедневным.Ранее сообщалось, что 21 мая в первый в этом году рейс отправился поезд "Таврия" №183/184 Мурманск – Севастополь.В РЖД планируют на летний сезон перевозок предоставить 62 миллиона мест для пассажиров поездов дальнего следования, в том числе крымского направления.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Второй двухэтажный быстрый поезд из Москвы в Симферополь запустят в среду, 27 мая. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Гранд Сервис Экспресс" 27 мая запускает второй двухэтажный поезд из Москвы в Симферополь. Поезд №167/168 – третий быстрый поезд "Таврия" на крымском направлении", – говорится в сообщении.
Новый быстрый поезд, в состав которого включены двухэтажные купейные вагоны и вагоны класса СВ, будет ходить по маршруту и расписанию скорого поезда №17/18 один раз в четыре дня. Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.
Отправление из Москвы в 14:40, а прибытие в Симферополь на следующий день в 20:20. Из Симферополя поезд отправляется в 13:10 и прибывает в Москву на следующий день в 18:24, уточнили в пресс-службе ГСЭ.
При этом поезд №18/17 продолжит курсировать с периодичностью три раза в четыре дня, а в сентябре снова станет ежедневным.
Ранее сообщалось
, что 21 мая в первый в этом году рейс отправился поезд "Таврия" №183/184 Мурманск – Севастополь.
В РЖД планируют на летний сезон перевозок предоставить 62 миллиона мест для пассажиров поездов дальнего следования, в том числе крымского направления.
