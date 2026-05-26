Рейтинг@Mail.ru
В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поезд - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260526/v-krym-iz-moskvy-zapuskayut-esche-odin-dvukhetazhnyy-skoryy-poezd-1156345231.html
В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поезд
В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поезд - РИА Новости Крым, 26.05.2026
В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поезд
Второй двухэтажный быстрый поезд из Москвы в Симферополь запустят в среду, 27 мая. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T16:22
2026-05-26T16:22
гранд сервис экспресс
рязань
воронеж
ростов-на-дону
тамань
крым
москва
новости крыма
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153487250_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_89ebcbd30acc58d0c8c7110c83f56ab9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Второй двухэтажный быстрый поезд из Москвы в Симферополь запустят в среду, 27 мая. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Новый быстрый поезд, в состав которого включены двухэтажные купейные вагоны и вагоны класса СВ, будет ходить по маршруту и расписанию скорого поезда №17/18 один раз в четыре дня. Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.Отправление из Москвы в 14:40, а прибытие в Симферополь на следующий день в 20:20. Из Симферополя поезд отправляется в 13:10 и прибывает в Москву на следующий день в 18:24, уточнили в пресс-службе ГСЭ.При этом поезд №18/17 продолжит курсировать с периодичностью три раза в четыре дня, а в сентябре снова станет ежедневным.Ранее сообщалось, что 21 мая в первый в этом году рейс отправился поезд "Таврия" №183/184 Мурманск – Севастополь.В РЖД планируют на летний сезон перевозок предоставить 62 миллиона мест для пассажиров поездов дальнего следования, в том числе крымского направления.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские электрички переходят на летний график движенияРазделение потоков: как работает новая схема движения перед Крымским мостомТрассу "Таврида" полностью обеспечат освещением к лету
рязань
воронеж
ростов-на-дону
тамань
крым
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153487250_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_51fc1332b600874e8181cae2b01fc406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, рязань, воронеж, ростов-на-дону, тамань, крым, москва, новости крыма, новости, железная дорога, поезд "таврия"
В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поезд

Еще один двухэтажный скорый поезд в Крым начнет ходить из Москвы 27 мая – перевозчик

16:22 26.05.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Двухэтажный поезд "Таврия"
Двухэтажный поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Второй двухэтажный быстрый поезд из Москвы в Симферополь запустят в среду, 27 мая. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Гранд Сервис Экспресс" 27 мая запускает второй двухэтажный поезд из Москвы в Симферополь. Поезд №167/168 – третий быстрый поезд "Таврия" на крымском направлении", – говорится в сообщении.
Новый быстрый поезд, в состав которого включены двухэтажные купейные вагоны и вагоны класса СВ, будет ходить по маршруту и расписанию скорого поезда №17/18 один раз в четыре дня. Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.
Отправление из Москвы в 14:40, а прибытие в Симферополь на следующий день в 20:20. Из Симферополя поезд отправляется в 13:10 и прибывает в Москву на следующий день в 18:24, уточнили в пресс-службе ГСЭ.
При этом поезд №18/17 продолжит курсировать с периодичностью три раза в четыре дня, а в сентябре снова станет ежедневным.
Ранее сообщалось, что 21 мая в первый в этом году рейс отправился поезд "Таврия" №183/184 Мурманск – Севастополь.
В РЖД планируют на летний сезон перевозок предоставить 62 миллиона мест для пассажиров поездов дальнего следования, в том числе крымского направления.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские электрички переходят на летний график движения
Разделение потоков: как работает новая схема движения перед Крымским мостом
Трассу "Таврида" полностью обеспечат освещением к лету
 
Гранд Сервис ЭкспрессРязаньВоронежРостов-на-ДонуТаманьКрымМоскваНовости КрымаНовостиЖелезная дорогаПоезд "Таврия"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40Семь основ дружбы: что обсудят Путин и Токаев на встрече в Астане
17:24"Глоток свежего воздуха": в новых регионах оценили помощь Крыма
17:07В России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами
16:50Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму
16:42В Севастополе автобус врезался в легковушку и опрокинулся
16:35Госдума запретила депортацию иностранцев-военных в рядах ВС РФ
16:22В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поезд
16:10В Севастополе последний звонок прозвенел для 7,5 тысяч выпускников
16:01Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностей
15:52Шестеро детей с обрушившегося в Севастополе балкона остаются в больницах
15:41Аксаков ожидает снижения ключевой ставки Центробанка
15:32Землетрясение произошло у берегов Сочи
15:29В окопах все национальности русские – участники СВО о единстве народов
15:25В Крыму из-за надвигающегося шторма возможны перебои со светом
15:10В России есть наработки по вакцине от нового штамма Эболы - Мурашко
15:00Крым может стать примером добрососедства - мнение
14:52Авария оставила без света часть Судака
14:44Госдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России
14:20Стало известно имя нового бизнес-омбудсмена в России
14:10Митрополита Илариона отпустили на свободу
Лента новостейМолния