В Геленджике ввели ЧС из-за подтопления - РИА Новости Крым, 26.05.2026
В Геленджике ввели ЧС из-за подтопления
В одном из округов Геленджика ввели локальный режим ЧС из-за подтопления жилых домов в результате сильных осадков и подъема уровня воды в реке Тешебс.
В Архипо-Осиповском округе Геленджика ввели локальный режим ЧС из-за подтопления

11:54 26.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В одном из округов Геленджика ввели локальный режим ЧС из-за подтопления жилых домов в результате сильных осадков и подъема уровня воды в реке Тешебс. Об этом написал мэр Геленджика Алексей Богодистов в МАКС.
"В Архипо-Осиповском сельском округе вводим локальный режим ЧС. По предварительным данным: в результате сильных залповых осадков произошло подтопление двух домовладений в Архипо-Осиповке и пяти домовладений в Тешебсе. Из-за резкого подъема уровня воды река Тешебс вышла из берегов", - сообщил Богодистов.
По его информации, к этому моменту уровень воды упал, угрозы дальнейшего подтопления нет. Движение по федеральной трассе осуществляется штатно. Пострадавших нет.
На месте работает комиссия по оценке ущерба, ведется обход домовладений. Последствия непогоды ликвидируют все профильные службы, подытожил мэр.
Ранее во вторник в республиканском главке МЧС России проинформировали, что в Крыму объявлено экстренное предупреждение на 28 мая из-за ливней и града.
На прошлой неделе в Краснодарском крае из-за залповых ливней было подтоплено более 40 дворов, сошел оползень на дорогу.
