В детских лагерях Крыма проведут занятия по безопасности

В детских лагерях государственного унитарного предприятия "Солнечная Таврика", занимающегося организацией отдыха детей в Крыму, основной упор делается на...

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В детских лагерях государственного унитарного предприятия "Солнечная Таврика", занимающегося организацией отдыха детей в Крыму, основной упор делается на безопасность. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор предприятия Людмила Ермакова.Четыре детских оздоровительных лагеря "Солнечной Таврики" в смену принимают до трех с половиной тысяч человек. Именно в летних лагерях зачастую в детях открываются ранее неизвестные даже родителям таланты, заметила Ермакова. При этом она убеждена, что ребенок не должен "залипать" в телефоне, а должен общаться, развиваясь и выстраивая социальные связи, учиться дружить, получать больше эмоций от общения со сверстниками.Детей в лагерях ждет множество кружков, спортивных мероприятий, причем многие из программ придумают сами ребята. Вожатые в лагерях - молодые люди из разных уголков России, поэтому детям есть что от них перенять, отметила Людмила Ермакова.Для того, чтобы дети младшего возраста легче воспринимали режим, их подъемы и зарядки проводятся в игровой или соревновательной форме. Но первые занятия, обязательные для всех – по антитеррору и безопасности.Летние смены в лагерях начнутся 1-2 июня. За качественный отдых ребят будут отвечать две тысячи человек персонала.Всего в 2026 году детские лагеря Крыма планируют принять около 74 000 детей. Сегодня на полуострове работает 41 организация детского отдыха на 19 500 мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кузница отдыха и воспитания: Онищенко призвал брать пример с "Артека"Летом – к морю: в Крыму лагеря ждут детейМошеннические схемы с путевками в детские лагеря – как не попасться

