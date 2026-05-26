В детских лагерях Крыма проведут занятия по безопасности - РИА Новости Крым, 26.05.2026
В детских лагерях Крыма проведут занятия по безопасности
21:38 26.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В детских лагерях государственного унитарного предприятия "Солнечная Таврика", занимающегося организацией отдыха детей в Крыму, основной упор делается на безопасность. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор предприятия Людмила Ермакова.

"Все подготовительные работы у нас выполнены на 100%. Прошли все межведомственные комиссии, к лагерям "Солнечной Таврики", претензий не было. Основной упор подготовки детского отдыха – это безопасность", – сказала она.

Четыре детских оздоровительных лагеря "Солнечной Таврики" в смену принимают до трех с половиной тысяч человек.
Именно в летних лагерях зачастую в детях открываются ранее неизвестные даже родителям таланты, заметила Ермакова. При этом она убеждена, что ребенок не должен "залипать" в телефоне, а должен общаться, развиваясь и выстраивая социальные связи, учиться дружить, получать больше эмоций от общения со сверстниками.

"У нас были случаи, которые меня сподвигли на то, что в прошлом году я одной из первых запретила их, то есть мы выдавали телефоны для связи с родителями в день на два часа. Этого вполне достаточно для общения с родителями и даже можно успеть в какую-то игру сыграть", – заметила спикер.

Детей в лагерях ждет множество кружков, спортивных мероприятий, причем многие из программ придумают сами ребята. Вожатые в лагерях - молодые люди из разных уголков России, поэтому детям есть что от них перенять, отметила Людмила Ермакова.
Для того, чтобы дети младшего возраста легче воспринимали режим, их подъемы и зарядки проводятся в игровой или соревновательной форме. Но первые занятия, обязательные для всех – по антитеррору и безопасности.

"План эвакуации мы с ними проходим пешком. Дети очень активно в этих мероприятиях участвуют, очень внимательны. И когда мы даем ту или иную тревогу, то они адаптируются очень быстро", – ответила директор на вопрос ведущего радиоэфира.

Летние смены в лагерях начнутся 1-2 июня. За качественный отдых ребят будут отвечать две тысячи человек персонала.
Всего в 2026 году детские лагеря Крыма планируют принять около 74 000 детей. Сегодня на полуострове работает 41 организация детского отдыха на 19 500 мест.
