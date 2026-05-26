Рейтинг@Mail.ru
Украинские БПЛА пытались атаковать пограничную инфраструктуру Белоруссии - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260526/ukrainskie-bpla-pytalis-atakovat-pogranichnuyu-infrastrukturu-belorussii-1156336984.html
Украинские БПЛА пытались атаковать пограничную инфраструктуру Белоруссии
Украинские БПЛА пытались атаковать пограничную инфраструктуру Белоруссии - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Украинские БПЛА пытались атаковать пограничную инфраструктуру Белоруссии
Попытки пересечения украинскими БПЛА границы Беларуси фиксируются практически ежедневно, только за последнюю неделю их было 116. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T13:15
2026-05-26T13:15
беларусь
новости
украина
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_8265b494de5083e4c2a1d473ff67ca9b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Попытки пересечения украинскими БПЛА границы Беларуси фиксируются практически ежедневно, только за последнюю неделю их было 116. Об этом рассказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны сбиты три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP производства Франции, десять управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260521/lukashenko-otvetil-na-vopros-ob-uchastii-belorussii-v-voyne-na-ukraine-1156219102.html
беларусь
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f0a64a6e2209c93d606c09a0905fd926.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беларусь, новости, украина, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Украинские БПЛА пытались атаковать пограничную инфраструктуру Белоруссии

Украинские БПЛА пытались поразить элементы пограничной инфраструктуры Белоруссии

13:15 26.05.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Попытки пересечения украинскими БПЛА границы Беларуси фиксируются практически ежедневно, только за последнюю неделю их было 116. Об этом рассказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
"Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА и их падение на наши территории. В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами. Только за последнюю неделю их было 116. Дежурные силы по ним применялись 59 раз", - цитирует Вольфовича БЕЛТА.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны сбиты три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP производства Франции, десять управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на проведении совместной с Россией тренировки ядерных сил
21 мая, 17:27
Лукашенко ответил на вопрос об участии Белоруссии в войне на Украине
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БеларусьНовостиУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20Стало известно имя нового бизнес-омбудсмена в России
14:10Митрополита Илариона отпустили на свободу
14:03Не оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людям
13:48Новости СВО: армия России продолжает освобождать территории и ликвидировать врага
13:40Свой голос для каждого народа: в Крыму обсудили роль национальных СМИ
13:31Грозовые ливни и ветер обрушатся на Кубань
13:20Два мирных жителя погибли в Херсонской области при атаках ВСУ
13:15Украинские БПЛА пытались атаковать пограничную инфраструктуру Белоруссии
13:08ПВО сбила три управляемые ракеты большой дальности SCALP
13:05Рейд в Севастополе открыли после двух часов простоя
12:59У Земли происходит радиационный шторм
12:50Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
12:45В Крыму открылся крупный оптово-распределительный центр
12:38Два населенных пункта в Сумской области перешли под контроль России
12:24Инструктор по вождению выманил у девушек взятки за экзамены и потратил на себя
12:15В Севастополе громко - власти просят горожан не паниковать
11:54В Геленджике ввели ЧС из-за подтопления
11:46Форум "Многоголосье Крыма" может стать площадкой для укрепления согласия народов
11:43В Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани
11:40Экстренное предупреждение: Крым накроют ливни и град
Лента новостейМолния