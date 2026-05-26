Украинские БПЛА атакуют авто в Херсонской области - людей призывают к осторожности
17:46 26.05.2026 (обновлено: 17:52 26.05.2026)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия ударов ВСУ по Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. ВСУ в последние дни пытаются атаковать транспорт и инфраструктуру на дорогах Херсонской области, водителям необходимо соблюдать повышенные меры осторожности. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В последние дни фиксируются попытки противника атаковать транспорт и дорожную инфраструктуру, в том числе на отдельных участках дорог. В связи со складывающейся оперативной обстановкой прошу всех, кто планирует поездки по автомобильным дорогам региона, соблюдать повышенные меры осторожности", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.
Власти рекомендуют заранее продумывать маршрут, выбирать для поездок светлое время суток и избегать необязательных остановок на открытых участках дорог.
"При обнаружении подозрительных предметов, поврежденной техники, обломков БПЛА или последствий атаки не приближайтесь к месту происшествия и незамедлительно сообщайте в экстренные службы", - добавил Сальдо.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские боевики заминировали одну из автодорог к Энергодару, которая используется для снабжения Запорожской АЭС.