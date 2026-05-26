Украина использует государства по границе с Россией для заброски диверсантов - РИА Новости Крым, 26.05.2026
https://crimea.ria.ru/20260526/ukraina-ispolzuet-gosudarstva-po-granitse-s-rossiey-dlya-zabroski-diversantov-1156326007.html
Украина использует государства по границе с Россией для заброски диверсантов
Украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски в РФ диверсантов и средств террора. Об этом заявил директор ФСБ России... РИА Новости Крым, 26.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски в РФ диверсантов и средств террора. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, пишет РИА Новости.Киев также ведет масштабную работу по воздействию на население России через интернет, в том числе через разветвленную структуру так называемых "колл-центров", отметил Бортников.Глава ФСБ добавил, что о масштабах угроз с украинского направления прямо свидетельствуют результаты совместной оперативной работы органов Федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству.В марте силовики задержали 37 россиян, которые под влиянием связанных с украинскими спецслужбами мошенников поджигали объекты связи, транспорта и топливно-энергетического комплекса.
РИА Новости Крым
Украина использует граничащие с Россией страны для заброски диверсантов - Бортников

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски в РФ диверсантов и средств террора. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, пишет РИА Новости.
"Украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски к нам диверсантов и средств террора. Вербуют наемников для ВСУ по всему миру. Вовлекают трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность", - сказал Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
Киев также ведет масштабную работу по воздействию на население России через интернет, в том числе через разветвленную структуру так называемых "колл-центров", отметил Бортников.
Глава ФСБ добавил, что о масштабах угроз с украинского направления прямо свидетельствуют результаты совместной оперативной работы органов Федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству.
В марте силовики задержали 37 россиян, которые под влиянием связанных с украинскими спецслужбами мошенников поджигали объекты связи, транспорта и топливно-энергетического комплекса.
