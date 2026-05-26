Украина использует государства по границе с Россией для заброски диверсантов

Украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски в РФ диверсантов и средств террора. Об этом заявил директор ФСБ России... РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T09:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски в РФ диверсантов и средств террора. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, пишет РИА Новости.Киев также ведет масштабную работу по воздействию на население России через интернет, в том числе через разветвленную структуру так называемых "колл-центров", отметил Бортников.Глава ФСБ добавил, что о масштабах угроз с украинского направления прямо свидетельствуют результаты совместной оперативной работы органов Федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству.В марте силовики задержали 37 россиян, которые под влиянием связанных с украинскими спецслужбами мошенников поджигали объекты связи, транспорта и топливно-энергетического комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серьезная угроза: Киев использует россиян как инструмент для терактовВ России удвоилось число терактовФСБ предотвратила подрыв многоквартирного жилого дома – Бортников

