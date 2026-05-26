У Земли происходит радиационный шторм
У Земли происходит радиационный шторм
2026-05-26T12:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. На обратной стороне Солнца продолжаются мощные взрывы. В окрестностях Земли сейчас происходит радиационный шторм. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Продолжаются мощные взрывы на обратной стороне Солнца. Новое событие произошло сегодня около полуночи по московскому времени. Судя по всему, источником взрыва стала группа пятен 4436, которая еще 10 дней назад находилась напротив Земли и не проявляла тогда значимых "признаков жизни", - говорится в сообщении.По мнению ученых, последний выброс плазмы смог зацепить Землю даже с обратной стороны Солнца. Астрономы предположили, что взрыв был синхронизирован с каким-то иным событием на видимой стороне, однако к этому моменту признаков такого события нет.Судя по всему, протоны, действительно, пришли к Земле, обогнув Солнце, заключили ученые.На прошедших выходных астрономы зафиксировали на обратной стороне Солнца серию крупных выбросов плазмы.При этом еще 20 мая сообщалось о начале мертвого сезона на Солнце.
12:59 26.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. На обратной стороне Солнца продолжаются мощные взрывы. В окрестностях Земли сейчас происходит радиационный шторм. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Продолжаются мощные взрывы на обратной стороне Солнца. Новое событие произошло сегодня около полуночи по московскому времени. Судя по всему, источником взрыва стала группа пятен 4436, которая еще 10 дней назад находилась напротив Земли и не проявляла тогда значимых "признаков жизни", - говорится в сообщении.
По мнению ученых, последний выброс плазмы смог зацепить Землю даже с обратной стороны Солнца.
"В окрестностях планеты сейчас происходит умеренный радиационный шторм. Начало роста числа частиц примерно совпало с моментом взрыва", - обозначили в лаборатории.
Астрономы предположили, что взрыв был синхронизирован с каким-то иным событием на видимой стороне, однако к этому моменту признаков такого события нет.
Судя по всему, протоны, действительно, пришли к Земле, обогнув Солнце, заключили ученые.
На прошедших выходных астрономы зафиксировали на обратной стороне Солнца серию крупных выбросов плазмы.
При этом еще 20 мая сообщалось о начале мертвого сезона на Солнце.
