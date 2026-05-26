Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностей

Священнослужители различных конфессий в зоне спецоперации помогают людям различных национальностей вне зависимости от их вероисповедания. Об этом на форуме... РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T16:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Священнослужители различных конфессий в зоне спецоперации помогают людям различных национальностей вне зависимости от их вероисповедания. Об этом на форуме "Многоголосье Крыма", который проходит во вторник в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым, заявили заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров и руководитель отдела Симферопольской Крымской епархии по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами, МЧС и другими силовыми структурами Республики Крым, протоиерей отец Дмитрий Коротков.Он привел случаи, когда мусульмане спасали православных священников из-под обстрелов, а православная гуманитарная миссия привозила помощь в различные протестантские общины на исторических территориях РФ.Он рассказал о трогательных случаях, когда христиане приходят в мечеть и просят муфтиев помолиться об их товарищах-мусульманах, погибших в зоне СВО.В свою очередь отец Дмитрий вспомнил историю о том, как у него духовной помощи попросил тяжело раненый боец-мусульманин: "Тогда я пожалел, что не знаю никаких сур из Корана. Я ему сказал: "Да поможет тебе Всевышний и укрепит тебя". И вот он отпустил мою руку и успокоился".И заместитель муфтия, и руководитель отдела Симферопольской Крымской епархии по взаимодействию с вооруженными силами поздравили присутствующих на форуме с наступающими праздниками Курбан-байрам и Троицей и поблагодарили всех волонтеров и бойцов и пожелали всем мира и здоровья.Больше новостей с форума читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Швейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронтуИкона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВЗвук исцеления и радости: как столяр из Крыма стал фронтовым звонарем

РИА Новости Крым news.crimea@rian.ru ФГУП МИА «Россия сегодня»

