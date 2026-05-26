Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностей - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностей
Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностей
Священники разных конфессий на СВО помогают людям всех национальностей – заммуфтия Крыма

16:01 26.05.2026 (обновлено: 16:26 26.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Священнослужители различных конфессий в зоне спецоперации помогают людям различных национальностей вне зависимости от их вероисповедания. Об этом на форуме "Многоголосье Крыма", который проходит во вторник в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым, заявили заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров и руководитель отдела Симферопольской Крымской епархии по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами, МЧС и другими силовыми структурами Республики Крым, протоиерей отец Дмитрий Коротков.

"Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами даже издал специально литературу, которую мы тоже раздаем ребятам. А гуманитарная помощь – всем единая, потому что потому что все воины, у нас единый всевышний Бог", – сказал протоиерей.

Он привел случаи, когда мусульмане спасали православных священников из-под обстрелов, а православная гуманитарная миссия привозила помощь в различные протестантские общины на исторических территориях РФ.
"Мы и вправду едины. Религия нас призывает к единству. Один из нас говорит "брат", другой – "брата". Даже в корне эти слова имеют очень много чего схожего. И, честно говоря, не имеет значения, кто как молится, когда люди в окопе, когда у них одна единая цель", – заметил заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров.
Он рассказал о трогательных случаях, когда христиане приходят в мечеть и просят муфтиев помолиться об их товарищах-мусульманах, погибших в зоне СВО.
В свою очередь отец Дмитрий вспомнил историю о том, как у него духовной помощи попросил тяжело раненый боец-мусульманин: "Тогда я пожалел, что не знаю никаких сур из Корана. Я ему сказал: "Да поможет тебе Всевышний и укрепит тебя". И вот он отпустил мою руку и успокоился".
И заместитель муфтия, и руководитель отдела Симферопольской Крымской епархии по взаимодействию с вооруженными силами поздравили присутствующих на форуме с наступающими праздниками Курбан-байрам и Троицей и поблагодарили всех волонтеров и бойцов и пожелали всем мира и здоровья.
