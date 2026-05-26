https://crimea.ria.ru/20260526/svyaschenniki-raznykh-konfessiy-v-zone-svo-pomogayut-lyudyam-vsekh-natsionalnostey-1156343546.html
Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностей
Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностей - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностей
Священнослужители различных конфессий в зоне спецоперации помогают людям различных национальностей вне зависимости от их вероисповедания. Об этом на форуме... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T16:01
2026-05-26T16:01
2026-05-26T16:26
новости крыма
форум "многоголосье крыма"
крым
религия
крым многонациональный
народы крыма
христианство
православие
мусульмане
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155213058_0:58:1920:1138_1920x0_80_0_0_49fedd34be2fdadf16b6cb5760e04e28.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Священнослужители различных конфессий в зоне спецоперации помогают людям различных национальностей вне зависимости от их вероисповедания. Об этом на форуме "Многоголосье Крыма", который проходит во вторник в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым, заявили заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров и руководитель отдела Симферопольской Крымской епархии по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами, МЧС и другими силовыми структурами Республики Крым, протоиерей отец Дмитрий Коротков.Он привел случаи, когда мусульмане спасали православных священников из-под обстрелов, а православная гуманитарная миссия привозила помощь в различные протестантские общины на исторических территориях РФ.Он рассказал о трогательных случаях, когда христиане приходят в мечеть и просят муфтиев помолиться об их товарищах-мусульманах, погибших в зоне СВО.В свою очередь отец Дмитрий вспомнил историю о том, как у него духовной помощи попросил тяжело раненый боец-мусульманин: "Тогда я пожалел, что не знаю никаких сур из Корана. Я ему сказал: "Да поможет тебе Всевышний и укрепит тебя". И вот он отпустил мою руку и успокоился".И заместитель муфтия, и руководитель отдела Симферопольской Крымской епархии по взаимодействию с вооруженными силами поздравили присутствующих на форуме с наступающими праздниками Курбан-байрам и Троицей и поблагодарили всех волонтеров и бойцов и пожелали всем мира и здоровья.Больше новостей с форума читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Швейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронтуИкона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВЗвук исцеления и радости: как столяр из Крыма стал фронтовым звонарем
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155213058_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_8921d6d9edf79783f85b94a56ffb241d.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, форум "многоголосье крыма", крым, религия, крым многонациональный, народы крыма, христианство, православие, мусульмане, общество
Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностей
Священники разных конфессий на СВО помогают людям всех национальностей – заммуфтия Крыма
16:01 26.05.2026 (обновлено: 16:26 26.05.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым.
Священнослужители различных конфессий в зоне спецоперации помогают людям различных национальностей вне зависимости от их вероисповедания. Об этом на форуме "Многоголосье Крыма"
, который проходит во вторник в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым
, заявили заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров и руководитель отдела Симферопольской Крымской епархии по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами, МЧС и другими силовыми структурами Республики Крым, протоиерей отец Дмитрий Коротков.
"Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами даже издал специально литературу, которую мы тоже раздаем ребятам. А гуманитарная помощь – всем единая, потому что потому что все воины, у нас единый всевышний Бог", – сказал протоиерей.
Он привел случаи, когда мусульмане спасали православных священников из-под обстрелов, а православная гуманитарная миссия привозила помощь в различные протестантские общины на исторических территориях РФ.
"Мы и вправду едины. Религия нас призывает к единству. Один из нас говорит "брат", другой – "брата". Даже в корне эти слова имеют очень много чего схожего. И, честно говоря, не имеет значения, кто как молится, когда люди в окопе, когда у них одна единая цель", – заметил заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров.
Он рассказал о трогательных случаях, когда христиане приходят в мечеть и просят муфтиев помолиться об их товарищах-мусульманах, погибших в зоне СВО.
В свою очередь отец Дмитрий вспомнил историю о том, как у него духовной помощи попросил тяжело раненый боец-мусульманин: "Тогда я пожалел, что не знаю никаких сур из Корана. Я ему сказал: "Да поможет тебе Всевышний и укрепит тебя". И вот он отпустил мою руку и успокоился".
И заместитель муфтия, и руководитель отдела Симферопольской Крымской епархии по взаимодействию с вооруженными силами поздравили присутствующих на форуме с наступающими праздниками Курбан-байрам и Троицей и поблагодарили всех волонтеров и бойцов и пожелали всем мира и здоровья.
Больше новостей с форума читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: