Свой голос для каждого народа: в Крыму обсудили роль национальных СМИ
2026-05-26T13:40
13:40 26.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Форум "Многоголосье Крыма"
 Форум Многоголосье Крыма - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Национальные медиа играют огромную роль в сохранении межэтнического и межрелигиозного согласия в Крыму. Федеральные и региональные органы власти это понимают, поэтому оказывают этим СМИ необходимую поддержку, без которой они вряд ли бы смогли работать и делать качественный контент. Об этом шла речь на сессии "Крым: диалог культур в медиа" форума "Многоголосье Крыма", который проходит во вторник на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.
В сессии приняли участие президент Гильдии межэтнической журналистики, главред интернет-издания "Национальный акцент" Маргарита Лянге, директор департамента национального телевидения телеканала "Миллет" Сусанна Халилова, временно исполняющий обязанности директора Медиацентра имени Исмаила Гаспринского Павел Павленко, главред журнала "Наш Крым", исполнительный директор региональной национально-культурной автономии Украинская община Крыма Анастасия Лушникова.
Участники дискуссии обсудили роль национальных медиа в сохранении мира в Крыму и в целом в России, их развитие и степень ответственности. .
Не дать "раскачать лодку"
Как отметила Маргарита Лянге, для национальных медиа и блогосферы сегодня важно не только создавать качественный контент, служащий межкультурному диалогу и взаимному духовному обогащению проживающих в России народов, но и эффективно противостоять попыткам извне раскачать "межнациональную лодку".

"Из-за рубежа нашу многонациональность рассматривают как наше уязвимое место. И очень многие сейчас работают на то, чтобы насытить русскоязычное информационное поле исключительно негативной информацией о межнациональных отношениях, истории народов, часто оперируя такими громкими словами, которые под собой не имеют ничего общего с действительностью, как "геноцид", "угнетение", "колонизация", - констатировала эксперт.

На населяющие Россию народы врагам нашей страны наплевать, потому что цель этих попыток – посеять рознь между нациями и завладеть ресурсами России, отметила Лянге.
"И сейчас от нас, в том числе от тех, кто работает в медиа и блогосфере, очень многое зависит. Зависит то, достанутся ли эти ресурсы нам, нашим детям, или же они достанутся детям других народов. Если мы четко будем осознавать свои цели, задачи и ценность нашего многонационального мира, то мы со всем справимся", - убеждена президент Гильдии межэтнической журналистики.
Каждый народ должен иметь свой голос
В Крыму существенную роль в поддержании и укреплении мира и согласия между народами и этносами играют национальные СМИ, развитие которых поддерживается на республиканском и федеральном уровнях. Одним из национальных медиа республики является телеканал "Миллет". Как отметила Сусанна Халилова, 40% вещания телеканала составляет контент на крымско-татарском языке. Остальные 60% программ выходят на русском языке. В этих телепередачах и фильмах рассказывается о культуре, традициях народов, проживающих в Крыму, в том числе о национальной кухне, танцах, обычаях и многом другом.
Успешно функционирующее объединение "Медиацентр имени Исмаила Гаспринского" на сегодняшний день издает семь газет и восемь журналов, рассказал врио учреждения Павел Павленко. Часть газет выходит в электронном виде.
"Мы работаем практически со всеми национально-культурными автономиями: азербайджанской, греческой, чувашской и другими общинами. Мы гордимся нашими старейшими изданиями, это газета "Янъы дюнья" ("Новый мир" – ред.), которой 108 лет. Это единственная в настоящий момент газета, которая издается полностью на крымско-татарском языке", - отметил Павленко.
Он заверил, что национальные СМИ в Крыму издаются и продолжат издаваться. Благо, власти понимают их роль и значение для многонационального крымского общества. Поэтому Медиацентр получает поддержку как из крымского бюджета, так и со стороны Федерального агентства по делам национальностей.
"Основная проблема национальных медиа та же, что и в целом у печатных СМИ: контент, который делают печатные СМИ, конкурирует с теми же рилсами и шортсами, которые просто могут промотаться за секунду, когда человек ищет какой-нибудь рецепт для блюда. И здесь уже стоит этический вопрос: либо мы делаем кликбейтные статьи, на которые точно нажмут люди, либо это все-таки профессиональная журналистика, с информацией из подтвержденных источников", - добавил Павленко.
Непросто обстоит ситуация и с профессиональными кадрами на национальных медиа. Но такие СМИ продолжают работать, несмотря на сложности, потому что они преумножают культурное богатство. У каждой национальности должен быть свой голос, свое "место под солнцем", чтобы знакомить крымчан и всю Россию с культурой своих соседей, подчеркнул врио директора Медиацентра.
Форум "Многоголосье Крыма" посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. В рамках мероприятия знаковые гости проведут дискуссии на темы "Крым: диалог культур в медиа", "Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО" и "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию".
