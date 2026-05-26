Стало известно имя нового бизнес-омбудсмена в России

Новым уполномоченным по правам предпринимателей в России станет президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, при этом... РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T14:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Новым уполномоченным по правам предпринимателей в России станет президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, при этом его должность в РСПП сохранится, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Также представитель Кремля сообщил, что институт бизнес-омбудсмена в России останется, но сменит формат, теперь это будет больше общественная должность."Есть инициатива сменить формат этой должности, чтобы она больше не была государственной, а стала больше должностью общественно-государственного института. И в этой связи будут вноситься необходимые изменения в соответствующий закон", - отметил он.При этом Песков, отвечая на вопрос о том, прекратит ли свое существование институт уполномоченного после назначения Шохина на эту должность, заверил журналистов, что институт бизнес-омбудсмена в России останется.Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Николаевич Шохин родился 25 декабря 1951 года в селе Савинское Плесецкого района Архангельской области.В 1974 году окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук (1989), профессор (1991).С 2005 года по настоящее время – президент РСПП.

