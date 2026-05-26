Спецслужбы не дали Киеву ввезти в РФ более 500 взрывных устройств - Бортников

ФСБ и КГБ Белоруссии в начале 2026 года сорвали попытку Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств для совершения терактов. Об этом заявил директор ФСБ... РИА Новости Крым, 26.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. ФСБ и КГБ Белоруссии в начале 2026 года сорвали попытку Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств для совершения терактов. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ). По его словам, подобные операции свидетельствуют о масштабах угроз с украинского направления.Киевский режим превратил Украину в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов, подчеркнул директор ФСБ."Под плотной опекой Запада Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества. Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов", - констатировал он.Украинские спецслужбы прибегают к циничным и безнравственным методам, используя россиян в качестве инструмента для совершения терактов, и это создает серьезную угрозу безопасности, заявлял ранее Бортников.

