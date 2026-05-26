Сила в единстве: секрет победы от волонтеров из Крыма

18:08 26.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Крымские волонтеры помогают бойцам в зоне СВО и мирному населению вне зависимости от их вероисповедания и национальности. Об этом в ходе форума "Многоголосье Крыма" в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым рассказала руководитель волонтерской группы "Плечом к плечу" Маргарита Астрединова.

"У нас группа очень многонациональная. Это даже не группа, это дружная семья – армяне, русские, украинцы, осетины прямо из Осетии помогают, евреи, множество национальностей. Наше единство в России уходит корнями в XVII век, поэтому историю нельзя ни в коем случае забывать. Только объединение нас спасет. Так было и в прежние времена, и в нынешние", – сказала волонтер.

В свою очередь глава общественной организации "Центр азербайджанской культуры имени Джалиля Наджабова" Арифа Мухтарова рассказала о случае, когда пришла на рынок и торговцы разных национальностей, узнав, что она собирает гуманитарную помощь бойцам в зону СВО в виде сухофруктов и орехов, все помогли загрузить машину этими продуктами.
"У нас есть депутат Рузанна Аветисян. Она армянка, я азербайджанка. Мы вместе с ней ездили, помогали бойцам. О чем это говорит? Что в Крыму мы живем очень дружно", – подчеркнула Мухтарова.
В то же время Маргарита Астрединова заметила, что волонтеры при формировании посылок в зону СВО рассчитывают их на разные культурные и пищевые традиции тех, кому они предназначены.
"Среди бойцов очень много мусульман. Они по своей вере не едят сало и свинину. Мы делаем консервированные супы и каши и подписываем: что входит в ту или иную банку. Когда ребята эти посылки получают, они сами себе выбирают, кто берет со свининой, кто с говядиной", – отметила она.
Форум "Многоголосье Крыма" посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. В рамках мероприятия знаковые гости проведут дискуссии на темы "Крым: диалог культур в медиа", "Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО" и "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию".
