Сила в единстве: секрет победы от волонтеров из Крыма - РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T18:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Крымские волонтеры помогают бойцам в зоне СВО и мирному населению вне зависимости от их вероисповедания и национальности. Об этом в ходе форума "Многоголосье Крыма" в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым рассказала руководитель волонтерской группы "Плечом к плечу" Маргарита Астрединова.В свою очередь глава общественной организации "Центр азербайджанской культуры имени Джалиля Наджабова" Арифа Мухтарова рассказала о случае, когда пришла на рынок и торговцы разных национальностей, узнав, что она собирает гуманитарную помощь бойцам в зону СВО в виде сухофруктов и орехов, все помогли загрузить машину этими продуктами."У нас есть депутат Рузанна Аветисян. Она армянка, я азербайджанка. Мы вместе с ней ездили, помогали бойцам. О чем это говорит? Что в Крыму мы живем очень дружно", – подчеркнула Мухтарова."Среди бойцов очень много мусульман. Они по своей вере не едят сало и свинину. Мы делаем консервированные супы и каши и подписываем: что входит в ту или иную банку. Когда ребята эти посылки получают, они сами себе выбирают, кто берет со свининой, кто с говядиной", – отметила она.Форум "Многоголосье Крыма" посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. В рамках мероприятия знаковые гости проведут дискуссии на темы "Крым: диалог культур в медиа", "Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО" и "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию".Больше новостей с форума читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Борщ от "Бобра" и встреча с "Призраком": как волонтеры из Керчи помогают бойцам в ДНРВ Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронтуЧастичка родного дома: крымские общины отправляют на фронт блюда национальных кухонь

