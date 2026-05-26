Шестеро детей с обрушившегося в Севастополе балкона остаются в больницах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев навестил выпускников, пострадавших при обрушении балкона в школе №13.

2026-05-26T15:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев навестил выпускников, пострадавших при обрушении балкона в школе №13. Об этом он сообщил в своем канале МАКС.По словам Развожаева, он пообещал всем ребятам, что, когда они поправятся и поступят, для них обязательно устроят праздник последнего звонка, проведут выпускной. "На неделе планирую встретиться с родителями, обсудить конкретные шаги по дальнейшим действиям: аттестация, поступление", – также заверил губернатор.Накануне сообщалось, что двоих пострадавших после ЧП в севастопольской школе детей выписали.ЧП произошло на прошлой неделе в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Позже число пострадавших увеличилось до 10 человек. Один из школьников находится в крайне тяжелом состоянии.По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году.Как уточнили РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

