Серийные воры икон из храмов задержаны в России
2026-05-26T11:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали двух подозреваемых в краже икон из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Серию краж икон раскрыли мои коллеги из Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России. Участники преступной группы, специализирующейся на хищениях из храмов, задержаны, похищенное на сумму около полумиллиона рублей изъято", - написала она в своем канале МАКС.
По информации Волк, злоумышленники тщательно готовились к каждому похищению. Выбрав храм, который они намеревались обворовать, они наблюдали за окружающей обстановкой, изучали, как можно проникнуть в церковь, а также заранее готовили пути отхода с места кражи.
"Оперативники вышли на след подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Ярославской области. Один из соучастников был задержан в Москве, второй — в Ярославле. Обнаруженные у фигурантов иконы были похищены из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях", - уточнили она.
Возбуждены уголовные дела по статье о краже (ст. 158 УК РФ). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители проверяют их причастность к совершению еще четырех аналогичных краж, подытожила Волк.
Ранее на скамье подсудимых в Севастополе оказался
41-летний житель Липецка, который вместе с подельником совершил кражу ювелирных изделий из православного храма.
