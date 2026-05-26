Серийные воры икон из храмов задержаны в России

Правоохранители задержали двух подозреваемых в краже икон из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T11:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали двух подозреваемых в краже икон из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По информации Волк, злоумышленники тщательно готовились к каждому похищению. Выбрав храм, который они намеревались обворовать, они наблюдали за окружающей обстановкой, изучали, как можно проникнуть в церковь, а также заранее готовили пути отхода с места кражи.Возбуждены уголовные дела по статье о краже (ст. 158 УК РФ). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители проверяют их причастность к совершению еще четырех аналогичных краж, подытожила Волк.Ранее на скамье подсудимых в Севастополе оказался 41-летний житель Липецка, который вместе с подельником совершил кражу ювелирных изделий из православного храма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе "гастролер" украл деньги у шефа и угнал машинуАферисты из Петербурга украли у крымчан 17 млн рублейПо пути на свадьбу к другу разжились "ювелиркой": в Крыму поймали аферистов

