Рейтинг@Mail.ru
Серийные воры икон из храмов задержаны в России - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260526/seriynye-vory-ikon-iz-khramov-zaderzhany-v-rossii-1156328999.html
Серийные воры икон из храмов задержаны в России
Серийные воры икон из храмов задержаны в России - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Серийные воры икон из храмов задержаны в России
Правоохранители задержали двух подозреваемых в краже икон из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T11:01
2026-05-26T11:01
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
происшествия
кража
новости
москва
ярославская область
костромская область
вологодская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134274434_0:0:3218:1811_1920x0_80_0_0_71a0e78f54c684731616d51b9954df96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали двух подозреваемых в краже икон из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По информации Волк, злоумышленники тщательно готовились к каждому похищению. Выбрав храм, который они намеревались обворовать, они наблюдали за окружающей обстановкой, изучали, как можно проникнуть в церковь, а также заранее готовили пути отхода с места кражи.Возбуждены уголовные дела по статье о краже (ст. 158 УК РФ). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители проверяют их причастность к совершению еще четырех аналогичных краж, подытожила Волк.Ранее на скамье подсудимых в Севастополе оказался 41-летний житель Липецка, который вместе с подельником совершил кражу ювелирных изделий из православного храма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе "гастролер" украл деньги у шефа и угнал машинуАферисты из Петербурга украли у крымчан 17 млн рублейПо пути на свадьбу к другу разжились "ювелиркой": в Крыму поймали аферистов
москва
ярославская область
костромская область
вологодская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134274434_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d92ff9e5fdfe2de15e3c07137910994e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, происшествия, кража, новости, москва, ярославская область, костромская область, вологодская область
Серийные воры икон из храмов задержаны в России

В Москве и Ярославле задержаны похитители икон из храмов на полмиллиона рублей - МВД

11:01 26.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИкона в храме
Икона в храме - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали двух подозреваемых в краже икон из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Серию краж икон раскрыли мои коллеги из Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России. Участники преступной группы, специализирующейся на хищениях из храмов, задержаны, похищенное на сумму около полумиллиона рублей изъято", - написала она в своем канале МАКС.
По информации Волк, злоумышленники тщательно готовились к каждому похищению. Выбрав храм, который они намеревались обворовать, они наблюдали за окружающей обстановкой, изучали, как можно проникнуть в церковь, а также заранее готовили пути отхода с места кражи.
"Оперативники вышли на след подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Ярославской области. Один из соучастников был задержан в Москве, второй — в Ярославле. Обнаруженные у фигурантов иконы были похищены из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях", - уточнили она.
Возбуждены уголовные дела по статье о краже (ст. 158 УК РФ). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители проверяют их причастность к совершению еще четырех аналогичных краж, подытожила Волк.
Ранее на скамье подсудимых в Севастополе оказался 41-летний житель Липецка, который вместе с подельником совершил кражу ювелирных изделий из православного храма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе "гастролер" украл деньги у шефа и угнал машину
Аферисты из Петербурга украли у крымчан 17 млн рублей
По пути на свадьбу к другу разжились "ювелиркой": в Крыму поймали аферистов
 
МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкПроисшествияКражаНовостиМоскваЯрославская областьКостромская областьВологодская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20Стало известно имя нового бизнес-омбудсмена в России
14:10Митрополита Илариона отпустили на свободу
14:03Не оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людям
13:48Новости СВО: армия России продолжает освобождать территории и ликвидировать врага
13:40Свой голос для каждого народа: в Крыму обсудили роль национальных СМИ
13:31Грозовые ливни и ветер обрушатся на Кубань
13:20Два мирных жителя погибли в Херсонской области при атаках ВСУ
13:15Украинские БПЛА пытались атаковать пограничную инфраструктуру Белоруссии
13:08ПВО сбила три управляемые ракеты большой дальности SCALP
13:05Рейд в Севастополе открыли после двух часов простоя
12:59У Земли происходит радиационный шторм
12:50Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
12:45В Крыму открылся крупный оптово-распределительный центр
12:38Два населенных пункта в Сумской области перешли под контроль России
12:24Инструктор по вождению выманил у девушек взятки за экзамены и потратил на себя
12:15В Севастополе громко - власти просят горожан не паниковать
11:54В Геленджике ввели ЧС из-за подтопления
11:46Форум "Многоголосье Крыма" может стать площадкой для укрепления согласия народов
11:43В Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани
11:40Экстренное предупреждение: Крым накроют ливни и град
Лента новостейМолния