Семь основ дружбы: что обсудят Путин и Токаев на встрече в Астане
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане подпишут 16 документов, в том числе совместное заявление... РИА Новости Крым, 26.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане подпишут 16 документов, в том числе совместное заявление президентов о семи основах дружбы и добрососедства народов. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он уточнил, что в заявлении обозначены приоритетные задачи последовательного укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества России и Казахстана.
"Первая основа - это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства; вторая - общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога; третья основа - общая граница как пространство добрососедства и сотрудничества", - цитирует Ушакова РИА Новости.
Четвертой основой выступает экономическое партнерство двух стран, а пятая основа - языковое и культурное многообразие как общее достояние России и Казахстана, традиционные ценности и цивилизационная близость, продолжил он.
"Шестая основа – это молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в сфере спорта. И, наконец, седьмая основа – это совместный взгляд в будущее. То есть такой необычный, но весьма значимый и полезный документ", - отметил представитель Кремля.
Кроме этого, будет осуществлен обмен уже подписанными заранее документами, которые охватывают самые разные сферы сотрудничества: от энергетики и финансов до здравоохранения и туризма.
Один из основных вопросов, который обсудят лидеры – увеличения транзита российской нефти через Казахстан, добавил Ушаков. Он отметил, что прогнозы, которые Россия выстраивает на этот счет, весьма оптимистичны.
Также в ходе переговоров в узком и расширенном составах будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанских отношений - в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, сказал помощник российского лидера.
Владимир Путин 27-29 мая посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Планируются переговоры глав государств, в ходе которых они обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.
