https://crimea.ria.ru/20260526/sem-osnov-druzhby-chto-obsudyat-putin-i-tokaev-na-vstreche-v-astane-1156350156.html

Семь основ дружбы: что обсудят Путин и Токаев на встрече в Астане

Семь основ дружбы: что обсудят Путин и Токаев на встрече в Астане - РИА Новости Крым, 26.05.2026

Семь основ дружбы: что обсудят Путин и Токаев на встрече в Астане

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане подпишут 16 документов, в том числе совместное заявление... РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T17:40

2026-05-26T17:40

2026-05-26T17:40

владимир путин (политик)

касым-жомарт токаев

россия

казахстан

политика

экономика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150850000_0:170:3060:1891_1920x0_80_0_0_991a56cdd7144e6773b367d103497fbe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане подпишут 16 документов, в том числе совместное заявление президентов о семи основах дружбы и добрососедства народов. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Он уточнил, что в заявлении обозначены приоритетные задачи последовательного укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества России и Казахстана.Четвертой основой выступает экономическое партнерство двух стран, а пятая основа - языковое и культурное многообразие как общее достояние России и Казахстана, традиционные ценности и цивилизационная близость, продолжил он."Шестая основа – это молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в сфере спорта. И, наконец, седьмая основа – это совместный взгляд в будущее. То есть такой необычный, но весьма значимый и полезный документ", - отметил представитель Кремля.Кроме этого, будет осуществлен обмен уже подписанными заранее документами, которые охватывают самые разные сферы сотрудничества: от энергетики и финансов до здравоохранения и туризма.Также в ходе переговоров в узком и расширенном составах будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанских отношений - в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, сказал помощник российского лидера.Владимир Путин 27-29 мая посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Планируются переговоры глав государств, в ходе которых они обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На рубеже эпох: визит Путина в Китай является знаковым для всего мира Товарооборот РФ и Казахстана превысит $30 млрд в этом году – Токаев Путин и Лукашенко встретились в Кремле

россия

казахстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, россия, казахстан, политика, экономика