Росприроднадзор хочет взыскать более 252 млн за загрязнение Азовского моря

Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Крыма с требованием взыскать более 252,4 млн рублей за вред, нанесенный Азовскому морю после затопления судна в... РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T08:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Крыма с требованием взыскать более 252,4 млн рублей за вред, нанесенный Азовскому морю после затопления судна в Керченском проливе. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.Отмечается, что информация о загрязнении моря в Керчи поступила в управление в августе 2024 года. Во время выездного обследования инспекторы установили, что в акватории Керченского пролива затонула плавучая мастерская ПМ-583.Росприроднадзор установил, что компания-владелец передала судно другой организации для разового перегона между причалами.Роспотребнадзор направлял организациям требования о добровольном возмещении вреда. После отказа ведомство обратилось в суд.Ранее также сообщалось, что 15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.

