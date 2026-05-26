Путин оценил роль стратегического партнерства России и Казахстана - РИА Новости Крым, 26.05.2026

Стратегическое партнерство и союзничество России и Казахстана выступают важным фактором обеспечения мира, стабильности и социально-экономического развития на... РИА Новости Крым, 26.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Стратегическое партнерство и союзничество России и Казахстана выступают важным фактором обеспечения мира, стабильности и социально-экономического развития на всем евразийском пространстве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своей статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", которая опубликована в газете "Казахстанская правда" в преддверии государственного визита российского лидера в республику.Владимир Путин подчеркнул, что Россию и Казахстан связывают по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, в основе которых – общая история, тесное переплетение культур и человеческих судеб.В России с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану с его политической системой, которую поддерживает народ, и динамично растущей экономикой, добавил Путин.В частности, он высоко оценил недавно принятую республикой новую, отвечающую духу времени и ориентированную в будущее Конституцию Казахстана, голосуя за которую граждане страны подавляющим большинством выразили одобрение курсу, который выбрала власть во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым.Также Путин подчеркнул, что Россия и Казахстан – крупные торговые партнеры, при этом свыше 40% всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом – это компании, созданные совместно с партнерами из РФ, а общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет около 30 миллиардов долларов.Кроме того, российский лидер высоко оценил важность сотрудничества двух стран в энергетике. В частности, подчеркнул, что благодаря работе Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России обеспечиваются поставки более 80% совокупного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки.А также акцентировал внимание на важности двустороннего партнерства и взаимодействия Москвы и Астаны в сфере мирного атома на долгосрочную перспективу, в сфере айти-индустрии, а также в области добычи и переработки критически важных природных ресурсов, что, в свою очередь, реально способствует укреплению долгосрочной технологической и сырьевой независимости наших стран.Также Путин отметил важность партнерства и взаимодействия России и Казахстана в таких сферах, как образование, медицина, культура, экология и других.Владимир Путин 27 – 29 мая посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Планируются переговоры, в ходе которых главы государств обсудят текущее состояние дел и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между странами.Как сообщал ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, президенты РФ и Казахстана по итогам переговоров в Астане подпишут 16 документов, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь основ дружбы: что обсудят Путин и Токаев на встрече в АстанеПутин: ядерная триада – это гарант суверенитета Союзного государстваНа рубеже эпох: визит Путина в Китай является знаковым для всего мира

