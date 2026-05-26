Приходит возмездие: в Киеве должны ощутить страх за геноцид русских и украинцев

2026-05-26T21:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Используя марионеточную власть в Киеве и ее армию Запад убивает мирных россиян в ходе атак ВСУ на регионы РФ, одновременно устраивая сознательный геноцид украинцев для очистки территорий под себя и свои нужды. За все это будет возмездие. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, комментируя многозначную суть заявления МИД РФ о системных ударах ВС РФ по целям в Киеве.По словам Дудчака, мы являемся свидетелями того, как буквально на глазах меняется характер боевых действий и тактика нашего врага, который ограничен исключительно техническими возможностям, но не имеет никаких моральных или политических барьеров."Куда можно достать и чем можно – они (ВСУ – ред.) пытаются достать (на территории РФ – ред.). Бьют по тылам, по мирным жителям совершенно сознательно, целенаправленно с использованием искусственного интеллекта и всего прочего", – сказал гость эфира.И к сегодняшнему дню уже остро назрела необходимость в том, чтобы враг по ту сторону фронта менял принимаемые решения, и это одна из целей, которую преследует Россия, заявляя о начале регулярных ударов по объектам в Киеве, считает политолог.Однако решения об ударах по российским регионам принимаются не на Украине – они просто исполняются украинскими якобы властями, заметил собеседник. Все решается западными кураторами Киева, которые на самом деле были бы не против, если бы даже все население бывшей Украины было зачищено, считает Дудчак."Это сознательный геноцид на территории бывшей Украины. Им (коллективному Западу – ред.) не нужно население на территории, которую они хотят использовать. Они могут завезти туда, если надо будет, и индусов, и филиппинцев, и прочих", – добавил эксперт.Российская армия не будет действовать так, как это делает армия Израиля в Газе или Ливане, когда сносят под корень жилые кварталы, сказал Дудчак. Однако и у Запада, и преступной власти в Киеве и ее войска должно быть ощущение, что становится больно от принимаемых решений, подчеркнул он.Политолог Евгений Михайлов высказал мнение о том, что удар "Орешником" по Киеву в ночь на 25 мая изменит ход спецоперации. Россия продемонстрировала миру, и в первую очередь западным партнерам киевского режима, возможности своих новых видов вооружения, а именно "Орешника"."Бить сильнее": Медведев оценил удар по Киеву в ответ на теракт в ЛНРСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров по поручению Путина проинформировал США о начале системных ударов по КиевуНе оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людямБоевики ВСУ за неделю убили и ранили 250 мирных россиян

