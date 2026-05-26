https://crimea.ria.ru/20260526/predprinimateli-kryma-zaplatyat-bolee-13-mln-za-otsutstvie-onlayn-kass-1156314959.html
Предприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-касс
Предприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-касс - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Предприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-касс
Неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчете с покупателями остается одним из самых распространенных нарушений. Только с начала года к... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T06:59
2026-05-26T06:59
2026-05-26T08:18
новости крыма
налоги
фнс россии по республике крым
крым
отчетность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110333/01/1103330158_0:266:3000:1954_1920x0_80_0_0_cdadfd144f1591722437514f4d619cb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчете с покупателями остается одним из самых распространенных нарушений. Только с начала года к ответственности привлечено 288 крымских предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.Основная доля нарушений выявлена в сфере торговли, в том числе на рыночных территориях Республики Крым – 231 нарушение, 25 нарушений в сфере ресторанного бизнеса, 14 в сфере предоставления услуг, 7 нарушений в сфере торговли топливом с помощью бензороботов, отметили в ведомстве.Среди нарушителей – одна из симферопольских медклиник, которая проводила расчеты через кассовую технику в большинстве случаев в безналичной форме. Часть наличных расчетов осуществлялась без применения ККТ. Еще одним из распространенных нарушений является неприменение онлайн-касс при оплате бронирования проживания в средствах размещения, в особенности в период курортного сезона.Ранее сообщалось, что в Крыму во время майских праздников усилится мониторинг и контроль за применением контрольно-кассовой техники (ККТ).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%В Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капиталаКак на бизнесе в Крыму отразятся изменения в системе налогообложения
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110333/01/1103330158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7252f832eb5b27098a19e55334f0c96.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, налоги, фнс россии по республике крым, крым, отчетность
Предприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-касс
В Крыму к ответственности привлечены 288 предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов
06:59 26.05.2026 (обновлено: 08:18 26.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчете с покупателями остается одним из самых распространенных нарушений. Только с начала года к ответственности привлечено 288 крымских предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.
Основная доля нарушений выявлена в сфере торговли, в том числе на рыночных территориях Республики Крым – 231 нарушение, 25 нарушений в сфере ресторанного бизнеса, 14 в сфере предоставления услуг, 7 нарушений в сфере торговли топливом с помощью бензороботов, отметили в ведомстве.
"По результатам проведенных мероприятий привлечено к ответственности 288 нарушителей, в отношении которых вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1,3 млн рублей", – говорится в сообщении УФНС.
Среди нарушителей – одна из симферопольских медклиник, которая проводила расчеты через кассовую технику в большинстве случаев в безналичной форме. Часть наличных расчетов осуществлялась без применения ККТ. Еще одним из распространенных нарушений является неприменение онлайн-касс при оплате бронирования проживания в средствах размещения, в особенности в период курортного сезона.
"В одном из комплексов апартаментов, расположенных в Феодосии, был установлен прием оплаты при бронировании без наличия зарегистрированной ККТ. Владельцу апартаментов вынесено постановление о привлечении к ответственности в виде штрафа, минимальный размер которого 10 тысяч рублей, а также предписание, обязывающее зарегистрировать ККТ", – рассказали в налоговой.
Ранее сообщалось
, что в Крыму во время майских праздников усилится мониторинг и контроль за применением контрольно-кассовой техники (ККТ).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: