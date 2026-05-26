Предприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-касс
Предприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-касс
Предприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-касс
Предприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-касс

В Крыму к ответственности привлечены 288 предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов

06:59 26.05.2026 (обновлено: 08:18 26.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчете с покупателями остается одним из самых распространенных нарушений. Только с начала года к ответственности привлечено 288 крымских предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.
Основная доля нарушений выявлена в сфере торговли, в том числе на рыночных территориях Республики Крым – 231 нарушение, 25 нарушений в сфере ресторанного бизнеса, 14 в сфере предоставления услуг, 7 нарушений в сфере торговли топливом с помощью бензороботов, отметили в ведомстве.
"По результатам проведенных мероприятий привлечено к ответственности 288 нарушителей, в отношении которых вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1,3 млн рублей", – говорится в сообщении УФНС.
Среди нарушителей – одна из симферопольских медклиник, которая проводила расчеты через кассовую технику в большинстве случаев в безналичной форме. Часть наличных расчетов осуществлялась без применения ККТ. Еще одним из распространенных нарушений является неприменение онлайн-касс при оплате бронирования проживания в средствах размещения, в особенности в период курортного сезона.

"В одном из комплексов апартаментов, расположенных в Феодосии, был установлен прием оплаты при бронировании без наличия зарегистрированной ККТ. Владельцу апартаментов вынесено постановление о привлечении к ответственности в виде штрафа, минимальный размер которого 10 тысяч рублей, а также предписание, обязывающее зарегистрировать ККТ", – рассказали в налоговой.

Ранее сообщалось, что в Крыму во время майских праздников усилится мониторинг и контроль за применением контрольно-кассовой техники (ККТ).
