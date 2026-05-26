Предприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-касс - РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T06:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчете с покупателями остается одним из самых распространенных нарушений. Только с начала года к ответственности привлечено 288 крымских предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.Основная доля нарушений выявлена в сфере торговли, в том числе на рыночных территориях Республики Крым – 231 нарушение, 25 нарушений в сфере ресторанного бизнеса, 14 в сфере предоставления услуг, 7 нарушений в сфере торговли топливом с помощью бензороботов, отметили в ведомстве.Среди нарушителей – одна из симферопольских медклиник, которая проводила расчеты через кассовую технику в большинстве случаев в безналичной форме. Часть наличных расчетов осуществлялась без применения ККТ. Еще одним из распространенных нарушений является неприменение онлайн-касс при оплате бронирования проживания в средствах размещения, в особенности в период курортного сезона.Ранее сообщалось, что в Крыму во время майских праздников усилится мониторинг и контроль за применением контрольно-кассовой техники (ККТ).

