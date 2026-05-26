Новый автобусный маршрут свяжет Крым и Ростов-на-Дону - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Новый автобусный маршрут свяжет Крым и Ростов-на-Дону
С 27 мая открывается новый межрегиональный автобусный маршрут "Ялта – Ростов-на-Дону" с заездом в Геническ. Об этом сообщили в Минтрансе РК. РИА Новости Крым, 26.05.2026
Новый автобусный маршрут свяжет Крым и Ростов-на-Дону

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. С 27 мая открывается новый межрегиональный автобусный маршрут "Ялта – Ростов-на-Дону" с заездом в Геническ. Об этом сообщили в Минтрансе РК.

"Отправление из Ялты ежедневно в 10:10, прибытие в Ростов-на-Дону – в 22:40", – говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус будет проходить через Симферополь и Джанкой.
Из Ростова-на-Дону автобус отправляется в 02:05, прибывает в Ялту – в 15:00.
Ранее сообщалось, что Крым и новые регионы соединят с материком еще 12 автобусных маршрутов. Они будут запущены в мае.
Также министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский анонсировал, что в Крыму к лету запустят новые автобусные маршруты и обновят подвижной состав.
