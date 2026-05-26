Новости СВО: армия России продолжает освобождать территории и ликвидировать врага - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Новости СВО: армия России продолжает освобождать территории и ликвидировать врага
За сутки в зоне проведения специальной военной операции армия России ликвидировала 1075 украинских боевиков, сотни единиц техники врага, в том числе... РИА Новости Крым, 26.05.2026
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, инфографика
Новости СВО: армия России продолжает освобождать территории и ликвидировать врага

За сутки ВСУ потеряли более тысячи солдат и сотни единиц боевой техники

13:48 26.05.2026 (обновлено: 14:19 26.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. За сутки в зоне проведения специальной военной операции армия России ликвидировала 1075 украинских боевиков, сотни единиц техники врага, в том числе иностранного производства, а также освободила еще несколько населенных пунктов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" освободили Запселье и Рясное в Сумской области, а также ликвидировали ряд бригад и формирований в зоне своей ответственности. Противник потерял 195 военных, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Поразила живую силу и технику в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери Киева составили свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 и две боевые бронированные машины HMMWV производства США. Также уничтожены 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Ликвидировали формирования двух механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ - более 85 солдат, два бронетранспортера Stryker производства США, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
Войска группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике ряду бригад противника в Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и ликвидировали механизированную, две десантно-штурмовые бригады, штурмовой полк ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в Запорожской и Днепропетровской областях. Потери врага - более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области. Также уничтожено 55 военных ВСУ, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP производства Франции, десять управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Во вторник Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.
