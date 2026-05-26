https://crimea.ria.ru/20260526/novosti-svo-armiya-rossii-prodolzhaet-osvobozhdat-territorii-i-likvidirovat-vraga-1156337323.html

Новости СВО: армия России продолжает освобождать территории и ликвидировать врага

Новости СВО: армия России продолжает освобождать территории и ликвидировать врага - РИА Новости Крым, 26.05.2026

Новости СВО: армия России продолжает освобождать территории и ликвидировать врага

За сутки в зоне проведения специальной военной операции армия России ликвидировала 1075 украинских боевиков, сотни единиц техники врага, в том числе... РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T13:48

2026-05-26T13:48

2026-05-26T14:19

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

армия и флот

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1a/1156337488_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_17f91662b847259a00511209bc6c727f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. За сутки в зоне проведения специальной военной операции армия России ликвидировала 1075 украинских боевиков, сотни единиц техники врага, в том числе иностранного производства, а также освободила еще несколько населенных пунктов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" освободили Запселье и Рясное в Сумской области, а также ликвидировали ряд бригад и формирований в зоне своей ответственности. Противник потерял 195 военных, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Поразила живую силу и технику в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери Киева составили свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 и две боевые бронированные машины HMMWV производства США. Также уничтожены 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Ликвидировали формирования двух механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ - более 85 солдат, два бронетранспортера Stryker производства США, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Войска группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике ряду бригад противника в Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и ликвидировали механизированную, две десантно-штурмовые бригады, штурмовой полк ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в Запорожской и Днепропетровской областях. Потери врага - более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области. Также уничтожено 55 военных ВСУ, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Средствами противовоздушной обороны сбиты три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP производства Франции, десять управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Во вторник Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России получили новую партию истребителей Су-35СРоссия приступает к нанесению системных ударов по Киеву - заявлениеАрмия России нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами "Орешник"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, инфографика