Новости Севастополя: на Матросском бульваре открыли прогулочную террасу

2026-05-26T20:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в День подвига брига "Меркурий" на Матросском бульваре открыли прогулочную террасу за зданием летнего кинотеатра. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, Матросский бульвар – для всех севастопольцев место особенное. Там есть зеленая и уютная зона отдыха. В День подвига брига "Меркурий" власти города вместе с благочинным Центрального церковного округа протоиереем Сергием Халютой, представителями Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, Севастопольского морского собрания, и ветеранами Черноморского флота возложили цветы к памятнику Александру Казарскому. В 1829 году небольшой бриг "Меркурий" под командованием Казарского сошелся с двумя линейными кораблями турецкого флота: 100-пушечным "Селимие" и 74-пушечным "Реал-бей". Соотношение сил было неравным, но экипаж "меркурия" выбрал бой. После многочасового сражения турецкие корабли отступили. За этот подвиг корабль был удостоен Георгиевского кормового флага, весь экипаж корабля наградили.

