https://crimea.ria.ru/20260526/novosti-sevastopolya-na-matrosskom-bulvare-otkryli-progulochnuyu-terrasu--1156349329.html
Новости Севастополя: на Матросском бульваре открыли прогулочную террасу
Новости Севастополя: на Матросском бульваре открыли прогулочную террасу - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Новости Севастополя: на Матросском бульваре открыли прогулочную террасу
В Севастополе в День подвига брига "Меркурий" на Матросском бульваре открыли прогулочную террасу за зданием летнего кинотеатра. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T20:48
2026-05-26T20:48
2026-05-26T20:48
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
бриг "меркурий"
история
память
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1a/1156348996_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_f50d61140f3cb96ff37732420e5d1979.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в День подвига брига "Меркурий" на Матросском бульваре открыли прогулочную террасу за зданием летнего кинотеатра. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, Матросский бульвар – для всех севастопольцев место особенное. Там есть зеленая и уютная зона отдыха. В День подвига брига "Меркурий" власти города вместе с благочинным Центрального церковного округа протоиереем Сергием Халютой, представителями Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, Севастопольского морского собрания, и ветеранами Черноморского флота возложили цветы к памятнику Александру Казарскому. В 1829 году небольшой бриг "Меркурий" под командованием Казарского сошелся с двумя линейными кораблями турецкого флота: 100-пушечным "Селимие" и 74-пушечным "Реал-бей". Соотношение сил было неравным, но экипаж "меркурия" выбрал бой. После многочасового сражения турецкие корабли отступили. За этот подвиг корабль был удостоен Георгиевского кормового флага, весь экипаж корабля наградили. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20190212/1116061195.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1a/1156348996_108:0:1812:1278_1920x0_80_0_0_786a6996c4c00c8842c54d6cef2cb648.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, бриг "меркурий", история, память
Новости Севастополя: на Матросском бульваре открыли прогулочную террасу
Новости Севастополя – в городе в День подвига брига "Меркурий" открыли прогулочную террасу
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в День подвига брига "Меркурий" на Матросском бульваре открыли прогулочную террасу за зданием летнего кинотеатра. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, Матросский бульвар – для всех севастопольцев место особенное. Там есть зеленая и уютная зона отдыха.
"Под бульваром проходит терраса, и сегодня, в праздник ее открыли. Подрядчик обустроил отводы воды, укрепил склоны, поставил освещение и установил лавочки с перголами. Получилась симпатичная аллея, продолжающая тропу вдоль бульвара.Здесь тихо и уютно, уверен, что севастопольцам и гостям города приятно будет здесь отдыхать", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
В День подвига брига "Меркурий" власти города вместе с благочинным Центрального церковного округа протоиереем Сергием Халютой, представителями Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, Севастопольского морского собрания, и ветеранами Черноморского флота возложили цветы к памятнику Александру Казарскому.
В 1829 году небольшой бриг "Меркурий" под командованием Казарского сошелся с двумя линейными кораблями турецкого флота: 100-пушечным "Селимие" и 74-пушечным "Реал-бей". Соотношение сил было неравным, но экипаж "меркурия" выбрал бой. После многочасового сражения турецкие корабли отступили. За этот подвиг корабль был удостоен Георгиевского кормового флага, весь экипаж корабля наградили.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.