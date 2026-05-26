Рейтинг@Mail.ru
Неонацисты будут уничтожены: Россия снова призвала иностранцев покинуть Киев - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260526/neonatsisty-budut-unichtozheny-rossiya-snova-prizvala-inostrantsev-pokinut-kiev-1156356244.html
Неонацисты будут уничтожены: Россия снова призвала иностранцев покинуть Киев
Неонацисты будут уничтожены: Россия снова призвала иностранцев покинуть Киев - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Неонацисты будут уничтожены: Россия снова призвала иностранцев покинуть Киев
Россия воздерживается от проведения крупных массированных ударов по территории Украины потому что там живут люди, которые нам не чужие, однако цели СВО будут... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T21:22
2026-05-26T21:22
василий небензя
россия
оон
новости
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123130807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_126863c4834f0305bdb215fe46043cbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Россия воздерживается от проведения крупных массированных ударов по территории Украины потому что там живут люди, которые нам не чужие, однако цели СВО будут достигнуты и неонацисты будут уничтожены. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в Нью-Йорке, комментируя удары по Киеву и в очередной раз призвав иностранцев покинуть украинскую столицу.Он подчеркнул, что, как и прежде, сегодня Вооруженные силы России наносят удары в ответ на террор ВСУ, которые бьют по гражданским объектам и убивают мирных людей в регионах РФ."Для них это как компьютерная игра. Они получают за это вознаграждение... премии за то, что поражают своих жертв. Получают повышение, если проводят удачные удары беспилотниками, и заинтересованы в том, чтобы поразить как можно больше гражданских объектов, например гражданские автомобили... У них есть система операторов дронов, которые преднамеренно целятся по гражданским объектам", – сказал постпред РФ при ООН.Среди таких ударов – военное преступление в Старобельске, которое нельзя замолчать. "Это было подготовленное, преднамеренное преступление. Вот на что готов идти киевский режим для того, чтобы запугать гражданское население", – подчеркнул Небензя.При серьезном противостоянии, которое имеет место, всегда бывают жертвы среди гражданского населения, однако главное отличие между действиями России и Украины в том, что мы никогда не целимся по гражданским намеренно, подчеркнул постпред РФ при ООН. "Киевский режим постоянно наносит удары, и в ответ Россия наносит удары по военным объектам, тем, которые, в частности, производят летательные аппараты, центры принятия решения, командные центры украинских вооруженных сил", – добавил он.И теперь, после объявления МИД РФ о том, что Россия начинает системно наносить удары по целям в Киеве, ВС РФ продолжат уничтожать военные объекты, сказал Небензя, однако представителям иностранных государств следует покинуть город, к чему уже призвали накануне в дипведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар "Орешником" по Киеву изменит ход спецоперации – мнениеЗеленского и его покровителей в Европе ждет трибунал – ВолодинКиевскую область готовят к круговой обороне
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123130807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa17289a3313cae3329579275740714d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий небензя, россия, оон, новости, украина
Неонацисты будут уничтожены: Россия снова призвала иностранцев покинуть Киев

Неонацисты в Киеве будут уничтожены – в МИД РФ прокомментировал удары по Украине

21:22 26.05.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГерб Украины
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Россия воздерживается от проведения крупных массированных ударов по территории Украины потому что там живут люди, которые нам не чужие, однако цели СВО будут достигнуты и неонацисты будут уничтожены. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в Нью-Йорке, комментируя удары по Киеву и в очередной раз призвав иностранцев покинуть украинскую столицу.

"Мы намеренно воздерживаемся от проведения крупных массированных ударов по украинской территории именно потому что там живут люди, и эти люди нам не чужды", – сказал Небензя.

Он подчеркнул, что, как и прежде, сегодня Вооруженные силы России наносят удары в ответ на террор ВСУ, которые бьют по гражданским объектам и убивают мирных людей в регионах РФ.
"Для них это как компьютерная игра. Они получают за это вознаграждение... премии за то, что поражают своих жертв. Получают повышение, если проводят удачные удары беспилотниками, и заинтересованы в том, чтобы поразить как можно больше гражданских объектов, например гражданские автомобили... У них есть система операторов дронов, которые преднамеренно целятся по гражданским объектам", – сказал постпред РФ при ООН.
Среди таких ударов – военное преступление в Старобельске, которое нельзя замолчать. "Это было подготовленное, преднамеренное преступление. Вот на что готов идти киевский режим для того, чтобы запугать гражданское население", – подчеркнул Небензя.
При серьезном противостоянии, которое имеет место, всегда бывают жертвы среди гражданского населения, однако главное отличие между действиями России и Украины в том, что мы никогда не целимся по гражданским намеренно, подчеркнул постпред РФ при ООН. "Киевский режим постоянно наносит удары, и в ответ Россия наносит удары по военным объектам, тем, которые, в частности, производят летательные аппараты, центры принятия решения, командные центры украинских вооруженных сил", – добавил он.
И теперь, после объявления МИД РФ о том, что Россия начинает системно наносить удары по целям в Киеве, ВС РФ продолжат уничтожать военные объекты, сказал Небензя, однако представителям иностранных государств следует покинуть город, к чему уже призвали накануне в дипведомстве.
"Удары будут нацелены на центры принятия решений, и мы призываем представителей дипломатических миссий и международных организаций иностранных государств как можно скорее выехать из Киева, а также выдержаться от того, чтобы приближаться к военным объектам и административным зданиям. Цели специальной военной операции будут достигнуты, и неонацисты, которые приносят людям столько страданий, будут уничтожены", – резюмировал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удар "Орешником" по Киеву изменит ход спецоперации – мнение
Зеленского и его покровителей в Европе ждет трибунал – Володин
Киевскую область готовят к круговой обороне
 
Василий НебензяРоссияООННовостиУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:58Путин оценил роль стратегического партнерства России и Казахстана
22:51В Севастополе снова закрыли рейд
22:30"Многоголосье Крыма" и землетрясение в Сочи: главное за день
21:54Приходит возмездие: в Киеве должны ощутить страх за геноцид русских и украинцев
21:38В детских лагерях Крыма проведут занятия по безопасности
21:22Неонацисты будут уничтожены: Россия снова призвала иностранцев покинуть Киев
21:10Чем опасно лето в Крыму – в СК назвали основные "летние происшествия"
20:48Новости Севастополя: на Матросском бульваре открыли прогулочную террасу
20:32Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники
20:11В Севастополе снизили налоговые ставки для бизнеса – кому и на сколько
20:02Воздушную тревогу в Севастополе отменили
19:58Новый автобусный маршрут свяжет Крым и Ростов-на-Дону
19:47Воздушная тревога – в Севастополе звучат сирены
19:31Зачем США ударили по Ирану во время режима прекращения огня – мнение
19:10На вокзале Севастополя выявили нарушения – возбуждены дела
18:52НАТО создаст структуру для быстрого развертывания войск в Латвии и Эстонии
18:27Госдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантов
18:08Сила в единстве: секрет победы от волонтеров из Крыма
17:46Украинские БПЛА атакуют авто в Херсонской области - людей призывают к осторожности
17:40Семь основ дружбы: что обсудят Путин и Токаев на встрече в Астане
Лента новостейМолния