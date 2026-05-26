Неонацисты будут уничтожены: Россия снова призвала иностранцев покинуть Киев

Россия воздерживается от проведения крупных массированных ударов по территории Украины потому что там живут люди, которые нам не чужие, однако цели СВО будут... РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T21:22

василий небензя

россия

оон

новости

украина

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Россия воздерживается от проведения крупных массированных ударов по территории Украины потому что там живут люди, которые нам не чужие, однако цели СВО будут достигнуты и неонацисты будут уничтожены. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в Нью-Йорке, комментируя удары по Киеву и в очередной раз призвав иностранцев покинуть украинскую столицу.Он подчеркнул, что, как и прежде, сегодня Вооруженные силы России наносят удары в ответ на террор ВСУ, которые бьют по гражданским объектам и убивают мирных людей в регионах РФ."Для них это как компьютерная игра. Они получают за это вознаграждение... премии за то, что поражают своих жертв. Получают повышение, если проводят удачные удары беспилотниками, и заинтересованы в том, чтобы поразить как можно больше гражданских объектов, например гражданские автомобили... У них есть система операторов дронов, которые преднамеренно целятся по гражданским объектам", – сказал постпред РФ при ООН.Среди таких ударов – военное преступление в Старобельске, которое нельзя замолчать. "Это было подготовленное, преднамеренное преступление. Вот на что готов идти киевский режим для того, чтобы запугать гражданское население", – подчеркнул Небензя.При серьезном противостоянии, которое имеет место, всегда бывают жертвы среди гражданского населения, однако главное отличие между действиями России и Украины в том, что мы никогда не целимся по гражданским намеренно, подчеркнул постпред РФ при ООН. "Киевский режим постоянно наносит удары, и в ответ Россия наносит удары по военным объектам, тем, которые, в частности, производят летательные аппараты, центры принятия решения, командные центры украинских вооруженных сил", – добавил он.И теперь, после объявления МИД РФ о том, что Россия начинает системно наносить удары по целям в Киеве, ВС РФ продолжат уничтожать военные объекты, сказал Небензя, однако представителям иностранных государств следует покинуть город, к чему уже призвали накануне в дипведомстве.

