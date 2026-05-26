Не оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людям

Удары по мирному населению могут привести к тому, что Россия будет использовать оружие, которое не оставит следа ни от кого. Об этом заявил председатель Госдумы

2026-05-26T14:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Удары по мирному населению могут привести к тому, что Россия будет использовать оружие, которое не оставит следа ни от кого. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, говоря об ударах ВСУ по колледжу в Старобельске.Председатель Госдумы поручил думскому комитету по международным делам подготовить обращение к парламентам других стран в связи с терактом в Старобельске и вынести его в среду на рассмотрение палаты парламента. Володин подчеркнул необходимость обращения к депутатам Евросоюза с требованием прекратить помогать киевскому режиму."Нам надо призвать всех депутатов европейских стран, у кого хотя бы капля совести осталась, прекратить помогать террористам. Сделать все для того, чтобы к ответу были привлечены те, кто отдавал приказы, те, кто наводил на колледж беспилотники", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.В ночь на пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим. Число жертв теракта достигло 21 человека.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что с 18 по 24 мая от атак киевского режима погиб пятьдесят один мирный житель России, еще 199 человек получили ранения.

