НАТО создаст структуру для быстрого развертывания войск в Латвии и Эстонии

НАТО работает над созданием командной структуры, которая позволит быстрое развертывание войск в странах Балтии, пишет агентство Reuters.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. НАТО работает над созданием командной структуры, которая позволит быстрое развертывание войск в странах Балтии, пишет агентство Reuters.Отмечается, что новая структура будет образована за счет переназначения многонационального германо-нидерландского корпуса. При полной боеготовности корпус может командовать тремя дивизиями, или от 40 до 60 тысячами военнослужащих. Однако в мирное время он существует в виде базовой структуры.На сегодняшний день войска НАТО в странах Балтиии на севере Польши находятся под единым командованием. Переназначение для этого региона второго корпуса, как считают в альянсе, позволит в случае необходимости быстро собрать силы, говорится в публикации. Кроме того, так решается проблема нехватки таких корпусных войск в регионе, как дальнобойная артиллерия, ПВО, а также инженерные и медицинские подразделения.Наращиванием сил для новой структуры теперь будут заниматься Германия и Нидерланды, сказано в статье. Пока неизвестно, когда начнется реализация этого решения и сколько военнослужащих будет задействовано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

