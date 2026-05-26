НАТО создаст структуру для быстрого развертывания войск в Латвии и Эстонии - РИА Новости Крым, 26.05.2026
НАТО создаст структуру для быстрого развертывания войск в Латвии и Эстонии
НАТО работает над созданием командной структуры, которая позволит быстрое развертывание войск в странах Балтии, пишет агентство Reuters. РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T18:52
https://crimea.ria.ru/20260319/pentagon-udvoil-kontrakt-na-postavki-atacms-pribaltike-1154456780.html
НАТО создаст структуру для развертывания войск в Латвии и Эстонии – СМИ

18:52 26.05.2026
 
© AP Photo Geert Vanden WijngaertФлаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. НАТО работает над созданием командной структуры, которая позволит быстрое развертывание войск в странах Балтии, пишет агентство Reuters.

"НАТО усилит оборону своего восточного фланга с помощью новой структуры, которая позволит оперативно развернуть войска в Латвии и Эстонии в случае войны с Россией", – цитирует публикацию РИА Новости.

Отмечается, что новая структура будет образована за счет переназначения многонационального германо-нидерландского корпуса. При полной боеготовности корпус может командовать тремя дивизиями, или от 40 до 60 тысячами военнослужащих. Однако в мирное время он существует в виде базовой структуры.
На сегодняшний день войска НАТО в странах Балтиии на севере Польши находятся под единым командованием. Переназначение для этого региона второго корпуса, как считают в альянсе, позволит в случае необходимости быстро собрать силы, говорится в публикации. Кроме того, так решается проблема нехватки таких корпусных войск в регионе, как дальнобойная артиллерия, ПВО, а также инженерные и медицинские подразделения.
Наращиванием сил для новой структуры теперь будут заниматься Германия и Нидерланды, сказано в статье. Пока неизвестно, когда начнется реализация этого решения и сколько военнослужащих будет задействовано.
