НАТО создаст структуру для быстрого развертывания войск в Латвии и Эстонии
2026-05-26T18:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым.
НАТО работает над созданием командной структуры, которая позволит быстрое развертывание войск в странах Балтии, пишет агентство Reuters
"НАТО усилит оборону своего восточного фланга с помощью новой структуры, которая позволит оперативно развернуть войска в Латвии и Эстонии в случае войны с Россией", – цитирует публикацию РИА Новости.
Отмечается, что новая структура будет образована за счет переназначения многонационального германо-нидерландского корпуса. При полной боеготовности корпус может командовать тремя дивизиями, или от 40 до 60 тысячами военнослужащих. Однако в мирное время он существует в виде базовой структуры.
На сегодняшний день войска НАТО в странах Балтиии на севере Польши находятся под единым командованием. Переназначение для этого региона второго корпуса, как считают в альянсе, позволит в случае необходимости быстро собрать силы, говорится в публикации. Кроме того, так решается проблема нехватки таких корпусных войск в регионе, как дальнобойная артиллерия, ПВО, а также инженерные и медицинские подразделения.
Наращиванием сил для новой структуры теперь будут заниматься Германия и Нидерланды, сказано в статье. Пока неизвестно, когда начнется реализация этого решения и сколько военнослужащих будет задействовано.
