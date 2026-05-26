НАТО продолжает программу создания биооружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке. Об этом заявил директор ФСБ... РИА Новости Крым, 26.05.2026
НАТО продолжает программу создания биооружия - ФСБ

Глава ФСБ Бортников: НАТО продолжает программу создания биооружия избирательного действия

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. НАТО продолжает программу создания биооружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
По его словам, угрозы странам СНГ в биологической сфере - прежде всего речь идет о возможном распространении опасных инфекционных заболеваний - не теряют актуальности.

"НАТО продолжает долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке. Биолаборатории работают и в странах СНГ", - цитирует главу ФСБ РИА Новости.

При этом полевые испытания и инциденты, связанные с утечками патогенов из этих учреждений, масируют под естественные причины, добавил он.
"Множество доказательств такой деятельности собрано нашими Вооруженными Силами в ходе специальной военной операции на Украине", - подчеркнул Бортников.
Он указал на очевидную опасность скрытного, избирательного и запрограммированного воздействия биологического оружия.
"Источники, масштабы и вектор его возможного применения будут определяться далеко за пределами Содружества. Особенно учитывая тот факт, что развитие технологий искусственного интеллекта повышает риски актов биотерроризма", - сказал Бортников.
Эта угроза крайне серьезна, заключил директор ФСБ.
