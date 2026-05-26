https://crimea.ria.ru/20260526/nato-prodolzhaet-programmu-sozdaniya-biooruzhiya---fsb-1156325711.html
НАТО продолжает программу создания биооружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке. Об этом заявил директор ФСБ... РИА Новости Крым, 26.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. НАТО продолжает программу создания биооружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).По его словам, угрозы странам СНГ в биологической сфере - прежде всего речь идет о возможном распространении опасных инфекционных заболеваний - не теряют актуальности. При этом полевые испытания и инциденты, связанные с утечками патогенов из этих учреждений, масируют под естественные причины, добавил он.Он указал на очевидную опасность скрытного, избирательного и запрограммированного воздействия биологического оружия.Эта угроза крайне серьезна, заключил директор ФСБ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. НАТО продолжает программу создания биооружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
По его словам, угрозы странам СНГ в биологической сфере - прежде всего речь идет о возможном распространении опасных инфекционных заболеваний - не теряют актуальности.
"НАТО продолжает долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке. Биолаборатории работают и в странах СНГ", - цитирует главу ФСБ РИА Новости.
При этом полевые испытания и инциденты, связанные с утечками патогенов из этих учреждений, масируют под естественные причины, добавил он.
"Множество доказательств такой деятельности собрано нашими Вооруженными Силами в ходе специальной военной операции на Украине", - подчеркнул Бортников.
Он указал на очевидную опасность скрытного, избирательного и запрограммированного воздействия биологического оружия.
"Источники, масштабы и вектор его возможного применения будут определяться далеко за пределами Содружества. Особенно учитывая тот факт, что развитие технологий искусственного интеллекта повышает риски актов биотерроризма", - сказал Бортников.
Эта угроза крайне серьезна, заключил директор ФСБ.
