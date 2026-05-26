Рейтинг@Mail.ru
На вокзале Севастополя выявили нарушения – возбуждены дела - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260526/na-vokzale-sevastopolya-vyyavili-narusheniya--vozbuzhdeny-dela-1156351563.html
На вокзале Севастополя выявили нарушения – возбуждены дела
На вокзале Севастополя выявили нарушения – возбуждены дела - РИА Новости Крым, 26.05.2026
На вокзале Севастополя выявили нарушения – возбуждены дела
Севастопольская транспортная прокуратура проверила железнодорожный вокзал Севастополь и выявила нарушения на объекте санитарно-эпидемиологических требований и... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T19:10
2026-05-26T19:10
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
железная дорога
поезд
южная транспортная прокуратура
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1a/1156351691_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_32b8ceac0f5beed4a47ca5da9bfbf197.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Севастопольская транспортная прокуратура проверила железнодорожный вокзал Севастополь и выявила нарушения на объекте санитарно-эпидемиологических требований и технических регламентов. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Об сообщает Южная транспортная прокуратура.Отмечается, что прокуратурой в Севастополе проведена проверка на железнодорожном вокзале, по итогам которой установлено, что пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением, в комнатах длительного отдыха пассажиров зафиксированы повреждения покрытия стен, не обеспечено соблюдение порядка проведения дезинфекции постельных принадлежностей.Уточняется, что это дела по двум статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях: "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации сооружений транспорта" и "нарушение изготовителем, исполнителем требований технических регламентов".В прокуратуре отметили, что рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поездПеревозчик возобновил продажу билетов на поезд Москва – Феодосия"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через Крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1a/1156351691_200:0:1800:1200_1920x0_80_0_0_265687bcacf0223ef2e262182ea2a516.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, железная дорога, поезд, южная транспортная прокуратура, происшествия
На вокзале Севастополя выявили нарушения – возбуждены дела

На вокзале Севастополя транспортная прокуратура выявила нарушения – возбуждены дела

19:10 26.05.2026
 
© Южная транспортная прокуратураВокзал в Севастополе
Вокзал в Севастополе
© Южная транспортная прокуратура
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Севастопольская транспортная прокуратура проверила железнодорожный вокзал Севастополь и выявила нарушения на объекте санитарно-эпидемиологических требований и технических регламентов. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Об сообщает Южная транспортная прокуратура.
Отмечается, что прокуратурой в Севастополе проведена проверка на железнодорожном вокзале, по итогам которой установлено, что пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением, в комнатах длительного отдыха пассажиров зафиксированы повреждения покрытия стен, не обеспечено соблюдение порядка проведения дезинфекции постельных принадлежностей.
"В связи с этим прокурором руководителю обособленного подразделения ФГП "Крымская железная дорога" внесено представление. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях", – сообщило ведомство в мессенджере МАКС.
Уточняется, что это дела по двум статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях: "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации сооружений транспорта" и "нарушение изготовителем, исполнителем требований технических регламентов".
В прокуратуре отметили, что рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поезд
Перевозчик возобновил продажу билетов на поезд Москва – Феодосия
"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через Крым
 
СевастопольНовости СевастополяПрокуратура города СевастополяЖелезная дорогаПоездЮжная транспортная прокуратураПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники
20:11В Севастополе снизили налоговые ставки для бизнеса – кому и на сколько
20:02Воздушную тревогу в Севастополе отменили
19:58Новый автобусный маршрут свяжет Крым и Ростов-на-Дону
19:47Воздушная тревога – в Севастополе звучат сирены
19:31Зачем США ударили по Ирану во время режима прекращения огня – мнение
19:10На вокзале Севастополя выявили нарушения – возбуждены дела
18:52НАТО создаст структуру для быстрого развертывания войск в Латвии и Эстонии
18:27Госдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантов
18:08Сила в единстве: секрет победы от волонтеров из Крыма
17:46Украинские БПЛА атакуют авто в Херсонской области - людей призывают к осторожности
17:40Семь основ дружбы: что обсудят Путин и Токаев на встрече в Астане
17:24"Глоток свежего воздуха": в новых регионах оценили помощь Крыма
17:07В России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами
16:50Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму
16:42В Севастополе автобус врезался в легковушку и опрокинулся
16:35Госдума запретила депортацию иностранцев-военных в рядах ВС РФ
16:22В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поезд
16:10В Севастополе последний звонок прозвенел для 7,5 тысяч выпускников
16:01Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностей
Лента новостейМолния