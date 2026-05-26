На вокзале Севастополя выявили нарушения – возбуждены дела - РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T19:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Севастопольская транспортная прокуратура проверила железнодорожный вокзал Севастополь и выявила нарушения на объекте санитарно-эпидемиологических требований и технических регламентов. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Об сообщает Южная транспортная прокуратура.Отмечается, что прокуратурой в Севастополе проведена проверка на железнодорожном вокзале, по итогам которой установлено, что пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением, в комнатах длительного отдыха пассажиров зафиксированы повреждения покрытия стен, не обеспечено соблюдение порядка проведения дезинфекции постельных принадлежностей.Уточняется, что это дела по двум статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях: "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации сооружений транспорта" и "нарушение изготовителем, исполнителем требований технических регламентов".В прокуратуре отметили, что рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле.

