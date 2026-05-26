https://crimea.ria.ru/20260526/na-vokzale-sevastopolya-vyyavili-narusheniya--vozbuzhdeny-dela-1156351563.html
На вокзале Севастополя выявили нарушения – возбуждены дела
На вокзале Севастополя выявили нарушения – возбуждены дела - РИА Новости Крым, 26.05.2026
На вокзале Севастополя выявили нарушения – возбуждены дела
Севастопольская транспортная прокуратура проверила железнодорожный вокзал Севастополь и выявила нарушения на объекте санитарно-эпидемиологических требований и... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T19:10
2026-05-26T19:10
2026-05-26T19:10
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
железная дорога
поезд
южная транспортная прокуратура
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1a/1156351691_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_32b8ceac0f5beed4a47ca5da9bfbf197.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Севастопольская транспортная прокуратура проверила железнодорожный вокзал Севастополь и выявила нарушения на объекте санитарно-эпидемиологических требований и технических регламентов. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Об сообщает Южная транспортная прокуратура.Отмечается, что прокуратурой в Севастополе проведена проверка на железнодорожном вокзале, по итогам которой установлено, что пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением, в комнатах длительного отдыха пассажиров зафиксированы повреждения покрытия стен, не обеспечено соблюдение порядка проведения дезинфекции постельных принадлежностей.Уточняется, что это дела по двум статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях: "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации сооружений транспорта" и "нарушение изготовителем, исполнителем требований технических регламентов".В прокуратуре отметили, что рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поездПеревозчик возобновил продажу билетов на поезд Москва – Феодосия"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через Крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1a/1156351691_200:0:1800:1200_1920x0_80_0_0_265687bcacf0223ef2e262182ea2a516.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, железная дорога, поезд, южная транспортная прокуратура, происшествия
На вокзале Севастополя выявили нарушения – возбуждены дела
На вокзале Севастополя транспортная прокуратура выявила нарушения – возбуждены дела
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Севастопольская транспортная прокуратура проверила железнодорожный вокзал Севастополь и выявила нарушения на объекте санитарно-эпидемиологических требований и технических регламентов. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Об сообщает Южная транспортная прокуратура.
Отмечается, что прокуратурой в Севастополе проведена проверка на железнодорожном вокзале, по итогам которой установлено, что пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением, в комнатах длительного отдыха пассажиров зафиксированы повреждения покрытия стен, не обеспечено соблюдение порядка проведения дезинфекции постельных принадлежностей.
"В связи с этим прокурором руководителю обособленного подразделения ФГП "Крымская железная дорога" внесено представление. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях", – сообщило ведомство в мессенджере МАКС.
Уточняется, что это дела по двум статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях: "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации сооружений транспорта" и "нарушение изготовителем, исполнителем требований технических регламентов".
В прокуратуре отметили, что рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: