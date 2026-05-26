Морской пассажирский транспорт в Севастополе снова остановили - РИА Новости Крым, 26.05.2026

Катера и паромы в Севастополе снов не выполняют рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе снов не выполняют рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в городе в первый раз был закрыт в 7:50. В этот период в городе была объявлена воздушная тревога, которая продлилась 40 минут. Ограничения на работу катеров и паромов действовали два часа.Причина приостановки морского сообщения не называется. Для пассажиров организована работа автобусов на компенсационных маршрутах, которые отправляются от площадей Нахимова и Захарова, добавили в депртрансе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.

