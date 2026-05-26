"Многоголосье Крыма" и землетрясение в Сочи: главное за день - РИА Новости Крым, 26.05.2026

"Многоголосье Крыма" и землетрясение в Сочи: главное за день - РИА Новости Крым, 26.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 май – РИА Новости Крым. Крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и государственный комитет по делам межнациональных отношений РК провели форум "Многоголосье Крыма". У берегов Сочи произошло землетрясение. Спецслужбы Белоруссии сорвали попытку Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств. Госдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России, запретила депортацию иностранцев-военных в рядах ВС РФ, а также приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантов. Новый оптово-распределительный центр открылся Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Многоголосье Крыма"Форум "Многоголосье Крыма", посвященный актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове, состоялся в Симферополе в пресс-центре РИА Новости Крым.Организаторами мероприятия, приуроченного к Году единства народов России, выступили крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Госкомитет по делам межнациональных отношений республики.Участники форума обсудили такие темы как диалог культур в медиа, многонациональность в зоне проведения СВО, взаимодействие Крыма и исторических территорий в рамках диалог культур и другие вопросы.Как отметил гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, работающие в Крыму национальные медиа сохраняют языки, культуру и традиции народов полуострова и хранят память об их достижениях. Он отметил, что форум направлен на то, чтобы подтвердить и укрепить силу общей межнациональной братской работы в журналистике во имя мира и процветания народов Крыма.Зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов подчеркнул, что единство народов многонациональной России является главной скрепой, которая на протяжении веков обеспечивает многовековое существование России и сплочение вокруг ее русского ядра.Форум "Многоголосие Крыма" может стать важнейшей площадкой для открытого диалога, укрепления общественного согласия и поиска новых форм взаимодействия, уверен глава комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин. Он указал, что Крым по праву можно назвать уникальной территорией исторического и культурного многообразия. Здесь переплелись традиции народов, которые на протяжении многих поколений создавали атмосферу взаимного уважения, добрососедства и сотрудничества.Президент Гильдии межэтнической журналистики, главред интернет-издания "Национальный акцент" Маргарита Лянге отметила роль национальных СМИ в сохранении согласия между народами в Крыму и в России в целом. По ее словам, для национальных медиа и блогосферы сегодня важно не только создавать качественный контент, служащий межкультурному диалогу и взаимному духовному обогащению проживающих в России народов, но и эффективно противостоять попыткам извне раскачать "межнациональную лодку".Землетрясение у берегов КубаниУ берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3.9. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 27 километрах от Сочи и в 187 километрах от Краснодара. Подземные толчки были зафиксированы в 15:08 на глубине 35 километров.Более 500 взрывных устройств не дали Киеву ввезти в РоссиюФСБ и КГБ Белоруссии в начале 2026 года сорвали попытку Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств для совершения терактов. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ). По его директора ФСБ, подобные операции свидетельствуют о масштабах угроз с украинского направления.Новые законопроекты Госдумы РоссииГосударственная Дума РФ одобрила законопроект, предполагающий арест имущества и банковских счетов эмигрантов, совершивших административное правонарушение против интересов России. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.Депутаты Госдумы приняли во втором чтении правительственный законопроект, запрещающий депортировать из России иностранцев, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а также для ранее проходивших ее участников боевых действий.Также законодатели приняли в первом чтении законопроект о повышении и введении новых государственных пошлин в сфере миграции в целях повышения доходов федерального бюджета.Крупный оптово-распределительный центр открылся в КрымуВ Крыму открылся новый оптово-распределительный центр площадью 58,9 тыс квадратных метров. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Масштабный логистический объект построен за счет субсидии, предоставленной в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. Открытие центра позволит создать тысячи новых рабочих мест, повысит уровень продовольственной безопасности в республике, сформирует современные условия хранения продукции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

