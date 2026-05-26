Митрополита Илариона отпустили на свободу

Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный в Карловых Варах, во вторник выпущен из изолятора без предъявления обвинения. Об этом сообщается в Telegram-канале...

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный в Карловых Варах, во вторник выпущен из изолятора без предъявления обвинения. Об этом сообщается в Telegram-канале архиерея.Накануне стало известно, что чешская полиция задержала митрополита Илариона, его подозревают в хранении наркотиков. По словам его помощника, ночью митрополита посещал адвокат, российский консул смог посмотреть условия содержания.При этом, как уточняется, экспертиза подтвердила, что обнаруженное в автомобиле вещество относится к запрещенным. Расследование будет продолжено.Сторона митрополита Илариона подчеркивает: сам факт обнаружения запрещенного вещества не объясняет, каким образом эти предметы оказались в автомобиле. Митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.Митрополит Иларион (Алфеев) в 2009-2022 годах был председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 2022 по 2024 год – глава Будапештско-Венгерской епархии РПЦ. В 2024 году решением синода РПЦ освобожден от должности и отправлен "на покой", служит в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

