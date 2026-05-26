https://crimea.ria.ru/20260526/mitropolita-ilariona-otpustili-na-svobodu-1156340557.html
Митрополита Илариона отпустили на свободу
Митрополита Илариона отпустили на свободу - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Митрополита Илариона отпустили на свободу
Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный в Карловых Варах, во вторник выпущен из изолятора без предъявления обвинения. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T14:10
2026-05-26T14:10
2026-05-26T14:10
новости
рпц (русская православная церковь)
чехия
россия
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1a/1156340443_0:209:1024:785_1920x0_80_0_0_acdbbf1f88b2affec67d6ccc467aaf06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный в Карловых Варах, во вторник выпущен из изолятора без предъявления обвинения. Об этом сообщается в Telegram-канале архиерея.Накануне стало известно, что чешская полиция задержала митрополита Илариона, его подозревают в хранении наркотиков. По словам его помощника, ночью митрополита посещал адвокат, российский консул смог посмотреть условия содержания.При этом, как уточняется, экспертиза подтвердила, что обнаруженное в автомобиле вещество относится к запрещенным. Расследование будет продолжено.Сторона митрополита Илариона подчеркивает: сам факт обнаружения запрещенного вещества не объясняет, каким образом эти предметы оказались в автомобиле. Митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.Митрополит Иларион (Алфеев) в 2009-2022 годах был председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 2022 по 2024 год – глава Будапештско-Венгерской епархии РПЦ. В 2024 году решением синода РПЦ освобожден от должности и отправлен "на покой", служит в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
чехия
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1a/1156340443_0:113:1024:881_1920x0_80_0_0_cdf75ef224ca8ba1ba2a9c1f0a9f9211.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, рпц (русская православная церковь), чехия, россия, в мире
Митрополита Илариона отпустили на свободу
Полиция Чехии выпустила митрополита Илариона на свободу без предъявления обвинения
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный в Карловых Варах, во вторник выпущен из изолятора без предъявления обвинения. Об этом сообщается в Telegram-канале архиерея.
Накануне стало известно, что чешская полиция задержала митрополита Илариона, его подозревают в хранении наркотиков. По словам его помощника, ночью митрополита посещал адвокат, российский консул смог посмотреть условия содержания.
"Митрополит Иларион и оператор освобождены без предъявления обвинений. Они были отпущены без каких-либо дополнительных ограничений: без залога, подписки, запрета на выезд или иных процессуальных обязательств", - говорится в сообщении.
При этом, как уточняется, экспертиза подтвердила, что обнаруженное в автомобиле вещество относится к запрещенным. Расследование будет продолжено.
Сторона митрополита Илариона подчеркивает: сам факт обнаружения запрещенного вещества не объясняет, каким образом эти предметы оказались в автомобиле. Митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.
"Ключевыми для защиты остаются обстоятельства анонимного сообщения, на основании которого был остановлен автомобиль, происхождение обнаруженных предметов, доступ к машине до выезда, порядок досмотра, изъятия и обращения с предполагаемыми доказательствами", - подчеркнули в сообщении.
Митрополит Иларион (Алфеев) в 2009-2022 годах был председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 2022 по 2024 год – глава Будапештско-Венгерской епархии РПЦ. В 2024 году решением синода РПЦ освобожден от должности и отправлен "на покой", служит в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.