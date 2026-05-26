Рейтинг@Mail.ru
Митрополита Илариона отпустили на свободу - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260526/mitropolita-ilariona-otpustili-na-svobodu-1156340557.html
Митрополита Илариона отпустили на свободу
Митрополита Илариона отпустили на свободу - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Митрополита Илариона отпустили на свободу
Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный в Карловых Варах, во вторник выпущен из изолятора без предъявления обвинения. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T14:10
2026-05-26T14:10
новости
рпц (русская православная церковь)
чехия
россия
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1a/1156340443_0:209:1024:785_1920x0_80_0_0_acdbbf1f88b2affec67d6ccc467aaf06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный в Карловых Варах, во вторник выпущен из изолятора без предъявления обвинения. Об этом сообщается в Telegram-канале архиерея.Накануне стало известно, что чешская полиция задержала митрополита Илариона, его подозревают в хранении наркотиков. По словам его помощника, ночью митрополита посещал адвокат, российский консул смог посмотреть условия содержания.При этом, как уточняется, экспертиза подтвердила, что обнаруженное в автомобиле вещество относится к запрещенным. Расследование будет продолжено.Сторона митрополита Илариона подчеркивает: сам факт обнаружения запрещенного вещества не объясняет, каким образом эти предметы оказались в автомобиле. Митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.Митрополит Иларион (Алфеев) в 2009-2022 годах был председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 2022 по 2024 год – глава Будапештско-Венгерской епархии РПЦ. В 2024 году решением синода РПЦ освобожден от должности и отправлен "на покой", служит в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
чехия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1a/1156340443_0:113:1024:881_1920x0_80_0_0_cdf75ef224ca8ba1ba2a9c1f0a9f9211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, рпц (русская православная церковь), чехия, россия, в мире
Митрополита Илариона отпустили на свободу

Полиция Чехии выпустила митрополита Илариона на свободу без предъявления обвинения

14:10 26.05.2026
 
© t.me/MetropolitanHilarion Митрополит Иларион (Алфеев)
 Митрополит Иларион (Алфеев)
© t.me/MetropolitanHilarion
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный в Карловых Варах, во вторник выпущен из изолятора без предъявления обвинения. Об этом сообщается в Telegram-канале архиерея.
Накануне стало известно, что чешская полиция задержала митрополита Илариона, его подозревают в хранении наркотиков. По словам его помощника, ночью митрополита посещал адвокат, российский консул смог посмотреть условия содержания.

"Митрополит Иларион и оператор освобождены без предъявления обвинений. Они были отпущены без каких-либо дополнительных ограничений: без залога, подписки, запрета на выезд или иных процессуальных обязательств", - говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, экспертиза подтвердила, что обнаруженное в автомобиле вещество относится к запрещенным. Расследование будет продолжено.
Сторона митрополита Илариона подчеркивает: сам факт обнаружения запрещенного вещества не объясняет, каким образом эти предметы оказались в автомобиле. Митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.

"Ключевыми для защиты остаются обстоятельства анонимного сообщения, на основании которого был остановлен автомобиль, происхождение обнаруженных предметов, доступ к машине до выезда, порядок досмотра, изъятия и обращения с предполагаемыми доказательствами", - подчеркнули в сообщении.

Митрополит Иларион (Алфеев) в 2009-2022 годах был председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 2022 по 2024 год – глава Будапештско-Венгерской епархии РПЦ. В 2024 году решением синода РПЦ освобожден от должности и отправлен "на покой", служит в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиРПЦ (Русская православная церковь)ЧехияРоссияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20Стало известно имя нового бизнес-омбудсмена в России
14:10Митрополита Илариона отпустили на свободу
14:03Не оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людям
13:48Новости СВО: армия России продолжает освобождать территории и ликвидировать врага
13:40Свой голос для каждого народа: в Крыму обсудили роль национальных СМИ
13:31Грозовые ливни и ветер обрушатся на Кубань
13:20Два мирных жителя погибли в Херсонской области при атаках ВСУ
13:15Украинские БПЛА пытались атаковать пограничную инфраструктуру Белоруссии
13:08ПВО сбила три управляемые ракеты большой дальности SCALP
13:05Рейд в Севастополе открыли после двух часов простоя
12:59У Земли происходит радиационный шторм
12:50Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
12:45В Крыму открылся крупный оптово-распределительный центр
12:38Два населенных пункта в Сумской области перешли под контроль России
12:24Инструктор по вождению выманил у девушек взятки за экзамены и потратил на себя
12:15В Севастополе громко - власти просят горожан не паниковать
11:54В Геленджике ввели ЧС из-за подтопления
11:46Форум "Многоголосье Крыма" может стать площадкой для укрепления согласия народов
11:43В Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани
11:40Экстренное предупреждение: Крым накроют ливни и град
Лента новостейМолния