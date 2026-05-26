Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму
Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым.
В Республике Крым реализуется масштабный проект по подготовке кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. О том, как он идет и кто принимает в нем участие, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали главный специалист по технической подготовке Крымского исследовательского института беспилотных технологий Александр Грицаенко и учредитель, советник директора Крымского исследовательского института беспилотных технологий Игорь Бойко.
"В начале февраля мы параллельно с Крымской лигой дронов поехали по колледжам и техникумам Крыма. Это были Евпатория, Прибрежное, Керчь, Ялта, Симферополь. Итого - из порядка двух тысяч человек, которые планировали попасть к нам в проект, мы отобрали чуть более 200. Отучили их в формате недельных интенсивных курсов. И буквально послезавтра лучшие сборные практикумов будут соревноваться между собой, показывая "класс" республики на региональном уровне", - рассказал Игорь Бойко.
По словам Александра Грицаенко, самым большим требованием и критерием отбора было, в первую очередь, желание участников.
"Во-вторую очередь - это скорость обучения. То есть на отборе мы смотрели, насколько быстро ребята могут обучиться. Это было важное качество, которое необходимо было оценить", - отметил он.
Студенты, добавил спикер, проходили краткий вводный курс по базовым принципам управления дронами и буквально за пять минут преобразовывали в жизнь услышанное от наставников. Те, кто справлялся лучше – получали высокий балл и проходили дальнейшее обучение.
"Гонки дронов - это такой вид спорта, такое занятие, которое имеет достаточно большой "порог вхождения". Ребенок, школьник, студент, который когда-то об этом слышал, интересовался, но попробовать не мог, потому, что это достаточно дорогостоящее занятие, благодаря нашему проекту может увидеть, почувствовать себя пилотом и понять, что ему это интересно и что он хотел бы в этом развиваться", - отметил специалист.
В рамках недельного курса, добавил Александр Грицаенко, акцент делается именно на управлении БПЛА. И параллельно с навыками пилотирования студенты знакомятся с правилами законного применения беспилотников, их постановкой на учет и прочими вопросами.
Директор института беспилотных технологий в свою очередь добавил, что в процессе обучения ребята получают "вход" в профессию оператора БПЛА.
"Человек по итогу получает свидетельство о профессии рабочего в должности оператора беспилотных систем, он имеет фундамент знаний для того, чтобы дальше в этом направлении развиваться. После выпуска можно заниматься спортом, хобби, либо идти служить, и не только в Министерство обороны, но и в полицию, ФСБ, МЧС, Росгвардию и другие ведомства, которые имеют право применять беспилотники. То есть служить и работать на территории России", - сказал он.
