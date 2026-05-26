Рейтинг@Mail.ru
Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260526/kto-sostavlyaet-kadrovyy-rezerv-operatorov-bpla-v-krymu--1156347521.html
Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму
Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму
В Республике Крым реализуется масштабный проект по подготовке кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. О том, как он идет и кто принимает в нем... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T16:50
2026-05-26T16:43
крым
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные войска
образование в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141592377_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_481b0b3436543f17c2212d96072504d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Республике Крым реализуется масштабный проект по подготовке кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. О том, как он идет и кто принимает в нем участие, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали главный специалист по технической подготовке Крымского исследовательского института беспилотных технологий Александр Грицаенко и учредитель, советник директора Крымского исследовательского института беспилотных технологий Игорь Бойко.По словам Александра Грицаенко, самым большим требованием и критерием отбора было, в первую очередь, желание участников.Студенты, добавил спикер, проходили краткий вводный курс по базовым принципам управления дронами и буквально за пять минут преобразовывали в жизнь услышанное от наставников. Те, кто справлялся лучше – получали высокий балл и проходили дальнейшее обучение."Гонки дронов - это такой вид спорта, такое занятие, которое имеет достаточно большой "порог вхождения". Ребенок, школьник, студент, который когда-то об этом слышал, интересовался, но попробовать не мог, потому, что это достаточно дорогостоящее занятие, благодаря нашему проекту может увидеть, почувствовать себя пилотом и понять, что ему это интересно и что он хотел бы в этом развиваться", - отметил специалист.В рамках недельного курса, добавил Александр Грицаенко, акцент делается именно на управлении БПЛА. И параллельно с навыками пилотирования студенты знакомятся с правилами законного применения беспилотников, их постановкой на учет и прочими вопросами. Директор института беспилотных технологий в свою очередь добавил, что в процессе обучения ребята получают "вход" в профессию оператора БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выстроен полный цикл подготовки кадров в сфере БПЛА-технологийБПЛА на поле боя: почему дроны стали главной ударной силой армии России?В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА
https://crimea.ria.ru/20260120/minoborony-otkrylo-otbor-v-voyska-bespilotnykh-sistem-1152528063.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141592377_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_86a407d2668c25d05bc1d15ec04c12b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, образование в крыму и севастополе
Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму

В Крыму около 200 студентов СПО примут участие в региональной гонке дронов

16:50 26.05.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОператор FPV-дронов
Оператор FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Республике Крым реализуется масштабный проект по подготовке кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. О том, как он идет и кто принимает в нем участие, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали главный специалист по технической подготовке Крымского исследовательского института беспилотных технологий Александр Грицаенко и учредитель, советник директора Крымского исследовательского института беспилотных технологий Игорь Бойко.
"В начале февраля мы параллельно с Крымской лигой дронов поехали по колледжам и техникумам Крыма. Это были Евпатория, Прибрежное, Керчь, Ялта, Симферополь. Итого - из порядка двух тысяч человек, которые планировали попасть к нам в проект, мы отобрали чуть более 200. Отучили их в формате недельных интенсивных курсов. И буквально послезавтра лучшие сборные практикумов будут соревноваться между собой, показывая "класс" республики на региональном уровне", - рассказал Игорь Бойко.
По словам Александра Грицаенко, самым большим требованием и критерием отбора было, в первую очередь, желание участников.

"Во-вторую очередь - это скорость обучения. То есть на отборе мы смотрели, насколько быстро ребята могут обучиться. Это было важное качество, которое необходимо было оценить", - отметил он.

Студенты, добавил спикер, проходили краткий вводный курс по базовым принципам управления дронами и буквально за пять минут преобразовывали в жизнь услышанное от наставников. Те, кто справлялся лучше – получали высокий балл и проходили дальнейшее обучение.
"Гонки дронов - это такой вид спорта, такое занятие, которое имеет достаточно большой "порог вхождения". Ребенок, школьник, студент, который когда-то об этом слышал, интересовался, но попробовать не мог, потому, что это достаточно дорогостоящее занятие, благодаря нашему проекту может увидеть, почувствовать себя пилотом и понять, что ему это интересно и что он хотел бы в этом развиваться", - отметил специалист.
В рамках недельного курса, добавил Александр Грицаенко, акцент делается именно на управлении БПЛА. И параллельно с навыками пилотирования студенты знакомятся с правилами законного применения беспилотников, их постановкой на учет и прочими вопросами.
Директор института беспилотных технологий в свою очередь добавил, что в процессе обучения ребята получают "вход" в профессию оператора БПЛА.
"Человек по итогу получает свидетельство о профессии рабочего в должности оператора беспилотных систем, он имеет фундамент знаний для того, чтобы дальше в этом направлении развиваться. После выпуска можно заниматься спортом, хобби, либо идти служить, и не только в Министерство обороны, но и в полицию, ФСБ, МЧС, Росгвардию и другие ведомства, которые имеют право применять беспилотники. То есть служить и работать на территории России", - сказал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Боевая работа расчета БПЛА Орлан-10 группировки Центр - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
20 января, 09:30
Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму выстроен полный цикл подготовки кадров в сфере БПЛА-технологий
БПЛА на поле боя: почему дроны стали главной ударной силой армии России?
В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА
 
КрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Беспилотные войскаОбразование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40Семь основ дружбы: что обсудят Путин и Токаев на встрече в Астане
17:24"Глоток свежего воздуха": в новых регионах оценили помощь Крыма
17:07В России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами
16:50Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму
16:42В Севастополе автобус врезался в легковушку и опрокинулся
16:35Госдума запретила депортацию иностранцев-военных в рядах ВС РФ
16:22В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поезд
16:10В Севастополе последний звонок прозвенел для 7,5 тысяч выпускников
16:01Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностей
15:52Шестеро детей с обрушившегося в Севастополе балкона остаются в больницах
15:41Аксаков ожидает снижения ключевой ставки Центробанка
15:32Землетрясение произошло у берегов Сочи
15:29В окопах все национальности русские – участники СВО о единстве народов
15:25В Крыму из-за надвигающегося шторма возможны перебои со светом
15:10В России есть наработки по вакцине от нового штамма Эболы - Мурашко
15:00Крым может стать примером добрососедства - мнение
14:52Авария оставила без света часть Судака
14:44Госдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России
14:20Стало известно имя нового бизнес-омбудсмена в России
14:10Митрополита Илариона отпустили на свободу
Лента новостейМолния