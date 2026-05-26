https://crimea.ria.ru/20260526/kto-sostavlyaet-kadrovyy-rezerv-operatorov-bpla-v-krymu--1156347521.html

Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму

Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму - РИА Новости Крым, 26.05.2026

Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму

В Республике Крым реализуется масштабный проект по подготовке кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. О том, как он идет и кто принимает в нем... РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T16:50

2026-05-26T16:50

2026-05-26T16:43

крым

новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

беспилотные войска

образование в крыму и севастополе

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141592377_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_481b0b3436543f17c2212d96072504d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Республике Крым реализуется масштабный проект по подготовке кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. О том, как он идет и кто принимает в нем участие, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали главный специалист по технической подготовке Крымского исследовательского института беспилотных технологий Александр Грицаенко и учредитель, советник директора Крымского исследовательского института беспилотных технологий Игорь Бойко.По словам Александра Грицаенко, самым большим требованием и критерием отбора было, в первую очередь, желание участников.Студенты, добавил спикер, проходили краткий вводный курс по базовым принципам управления дронами и буквально за пять минут преобразовывали в жизнь услышанное от наставников. Те, кто справлялся лучше – получали высокий балл и проходили дальнейшее обучение."Гонки дронов - это такой вид спорта, такое занятие, которое имеет достаточно большой "порог вхождения". Ребенок, школьник, студент, который когда-то об этом слышал, интересовался, но попробовать не мог, потому, что это достаточно дорогостоящее занятие, благодаря нашему проекту может увидеть, почувствовать себя пилотом и понять, что ему это интересно и что он хотел бы в этом развиваться", - отметил специалист.В рамках недельного курса, добавил Александр Грицаенко, акцент делается именно на управлении БПЛА. И параллельно с навыками пилотирования студенты знакомятся с правилами законного применения беспилотников, их постановкой на учет и прочими вопросами. Директор института беспилотных технологий в свою очередь добавил, что в процессе обучения ребята получают "вход" в профессию оператора БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выстроен полный цикл подготовки кадров в сфере БПЛА-технологийБПЛА на поле боя: почему дроны стали главной ударной силой армии России?В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА

https://crimea.ria.ru/20260120/minoborony-otkrylo-otbor-v-voyska-bespilotnykh-sistem-1152528063.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, образование в крыму и севастополе