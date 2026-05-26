Крым может стать примером добрососедства - мнение

Другим регионам России нужно брать пример с межнациональной дружбы в Крыму. Об этом в ходе форума "Многоголосье Крыма", который проходит на площадке... РИА Новости Крым, 26.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Другим регионам России нужно брать пример с межнациональной дружбы в Крыму. Об этом в ходе форума "Многоголосье Крыма", который проходит на площадке пресс-центра РИА Новости Крым, заявил директор филиала Всероссийской государственной телекомпании Таврида Михаил Андроник.Ранее он жил в Петербурге, а потом служил на Донбассе. Теперь же проживает в сельской местности в Республике Крым.В свою очередь заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров также отметил, что крымчане – пример для многих в плане межконфессионального понимания.Он напомнил, как в 2014 году враги Крыма стремились разыграть национальную карту, но у них это не вышло именно благодаря единству народа полуострова.Также и в 2022 году, когда было объявлено о начале специальной военной операции, крымчане были едины в понимании ситуации, подчеркнул председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов.:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Все новости с форума читайте здесь. Читайте также на РИА Новости Крым:Свой голос для каждого народа: в Крыму обсудили роль национальных СМИФорум "Многоголосье Крыма" может стать площадкой для укрепления согласия народовВ Крыму хранят память о достижениях народов полуострова – Киселев

