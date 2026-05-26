Крым может стать примером добрососедства - мнение
Другим регионам России нужно брать пример с межнациональной дружбы в Крыму. Об этом в ходе форума "Многоголосье Крыма", который проходит на площадке... РИА Новости Крым, 26.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Другим регионам России нужно брать пример с межнациональной дружбы в Крыму. Об этом в ходе форума "Многоголосье Крыма", который проходит на площадке пресс-центра РИА Новости Крым, заявил директор филиала Всероссийской государственной телекомпании Таврида Михаил Андроник.Ранее он жил в Петербурге, а потом служил на Донбассе. Теперь же проживает в сельской местности в Республике Крым.В свою очередь заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров также отметил, что крымчане – пример для многих в плане межконфессионального понимания.Он напомнил, как в 2014 году враги Крыма стремились разыграть национальную карту, но у них это не вышло именно благодаря единству народа полуострова.Также и в 2022 году, когда было объявлено о начале специальной военной операции, крымчане были едины в понимании ситуации, подчеркнул председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов.
Андроник: пример крымского добрососедства народов – образец для всего мира
15:00 26.05.2026 (обновлено: 16:26 26.05.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым.
Другим регионам России нужно брать пример с межнациональной дружбы в Крыму. Об этом в ходе форума "Многоголосье Крыма"
, который проходит на площадке пресс-центра РИА Новости Крым
, заявил директор филиала Всероссийской государственной телекомпании Таврида Михаил Андроник.
Ранее он жил в Петербурге, а потом служил на Донбассе. Теперь же проживает в сельской местности в Республике Крым.
"Деревня является неким социальным срезом: там есть и татары, и русские. По сравнению с другими регионами для меня в первое время было удивительно видеть, что нет никакого подвоха - все занимаются своим делом, все дружат, все поздравляют друг друга с праздниками. И это, конечно, должно стать примером для многих других регионов Российской Федерации", - сказал он.
В свою очередь заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров также отметил, что крымчане – пример для многих в плане межконфессионального понимания.
"В мире нигде такого нет. Из-за этого они нас не понимают. Я всегда говорю, что ни на западе, ни на востоке нет такого примера. А наша страна в центре мира, и мы уже столетиями вот так вот живем вместе. У нас все переплелось: и история, и традиции, и праздники", - заметил он.
Он напомнил, как в 2014 году враги Крыма стремились разыграть национальную карту, но у них это не вышло именно благодаря единству народа полуострова.
Также и в 2022 году, когда было объявлено о начале специальной военной операции, крымчане были едины в понимании ситуации, подчеркнул председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов.:
"Когда было объявлено это решение, через семь-восемь дней было большое мероприятие, где все национальные общины и все конфессии единогласно выступили в защиту решений, принятых президентом. Крым в лице межнационального сообщества выразил полную поддержку действиям президента и полную поддержку Российской армии", - сказал он.
Все новости с форума читайте здесь.
