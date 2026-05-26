Когда на Ближнем Востоке создадут "исламское НАТО" в противовес США

2026-05-26T06:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Страны Персидского залива могут начать объединяться в некий союз после того, как произойдет новый виток эскалации на Ближнем Востоке и Иран даст очень жесткий ответ США – ударами по их союзникам в своем регионе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов, отметив, что такое объединение не совсем верно было бы называть "исламским НАТО".Ранее специальный помощник министра внутренних дел Ирана Мохаммед-Хасан Нами призвал к созданию "исламского НАТО", состоящего из 57 мусульманских государств. По его словам, такой альянс смог бы стать величайшим в мире, выиграв от значительного экономического потенциала и стратегически важных мест, включая Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы.По мнению Михайлова, на нынешнем этапе государства Ближнего Востока вряд ли примкнут к подобному "НАТО" – для этого потребуются действительно глобальные изменения. Однако они могут произойти благодаря решительным действиям Ирана в ответ на очередную агрессию США и Израиля, когда все увидят недееспособность американского руководства, добавил собеседник.Называть, однако, такое возможное объединение "исламским НАТО" не совсем верно. "Это не то что НАТО – мы привыкли говорить о неких блоках, подобных НАТО, – а это союз государств, который будет защищать интересы стран сугубо Персидского залива, то есть Ближнего Востока", – сказал политолог.Составной частью такого объединения могли бы стать страны, на территории которых проживает больше всего шиитов, то есть граждан из числа приверженцев шиизма, отметил Михайлов. "Это так называемый шиитский пояс государств, его называют по-разному", – заметил он.И прокси-группировки, на которые сегодня рассчитывает и опирается Иран, могут очень поспособствовать формированию такого ближневосточного союза, считает политолог."Та же "Хезболла" вполне может в итоге Ливан сделать страной "исламского НАТО", а точнее, объединения, которое предлагает Иран. Йеменские хуситы тоже могут постараться приложить усилия к тому, чтобы тот регион тоже вошел в подобный блок. И так далее", – сказал гость эфира.Как бы там ни было, как показала авантюра США на Ближнем Востоке, у Ирана союзники есть, и они очень эффективны в борьбе с Израилем, на поводу у которого идет Белый дом, соглашаясь на эскалацию.Эксперт допустил смену власти в Израиле с отстранением НетаньяхуТермин "шиит" происходит от арабского слова "шиа" и переводится как "последователи". Шиизм – течение в исламе, согласно которому только четвертый халиф Али ибн Абу Талиб вместе с потомками признаются законными преемниками посланника Аллаха – Мухаммеда. Отличительной чертой шиитов является убеждение в том, что руководство мусульманской общиной должно принадлежать имамам – назначенным Аллахом избранным лицам из числа потомков пророка, а не выборным лицам – халифам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил о продолжении морской блокады ИранаНа форуме "Россия – Исламский мир" обсудили укрепление сотрудничестваИсламский ИИ станет хорошим помощником не только для мусульман – мнение

