"Калашников" разработал уникальный комплекс-носитель дронов
2026-05-26T07:46
"Калашников" впервые продемонстрирует новый уникальный БЛА-носитель FPV-дронов
07:46 26.05.2026 (обновлено: 08:18 26.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Концерн "Калашников" впервые представит новые уникальные комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) вертикального взлета и посадки "Фортис". Об этом сообщает пресс-служба концерна.
"Входящие в состав комплексов БЛА могут выполнять функцию носителей FPV-дронов и после сброса управлять ими за счет ретрансляции сигнала с наземного пункта управления, что значительно увеличивает расстояние применения FPV-дронов для решения различных задач", - говорится в сообщении.
"Фортис" отличается устойчивостью связи на удалении до 100 км и способностью доставлять грузы массой до 18 килограммов. Он может находиться в воздухе до восьми часов, одновременно мониторить воздушное пространство, распознавать неподвижные и подвижные, наземные и надводные объекты, а также выполнять работы по аэрологистике.
"Калашников" предлагает три модификации: "Фортис 30", грузоподъемностью до 5 кг и скоростью до 90 км/ч с высотой полета до 2500 м; "Фортис 50" с грузоподъемностью до 7 кг, скоростью до 100 км/ч и высотой до 3000 м; "Фортис 100", который способен нести до 18 кг, развивать крейсерскую скорость до 110 км/ч и выполнять задачи на высоте 3000 м.
Новую разработку продемонстрируют на Международном форуме по безопасности под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации, который пройдет 26–29 мая в Московской области.
Ранее "Калашников" представил
5,45 мм патроны для борьбы с дронами в зоне СВО. Успешные испытания показали эффективность их применения по быстро движущейся и маневрирующей цели.
