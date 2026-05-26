История народов России является кладезем тем для журналистов – Соловьев - РИА Новости Крым, 26.05.2026
История народов России является кладезем тем для журналистов – Соловьев
Вопрос межнациональных отношений и роли средств массовой информации в этой сфере является актуальным всегда, а не только в Год единства народов России. Об этом... РИА Новости Крым, 26.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Вопрос межнациональных отношений и роли средств массовой информации в этой сфере является актуальным всегда, а не только в Год единства народов России. Об этом заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в обращении к организаторам и участникам форума "Многоголосье Крыма", который открылся во вторник в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.
"У вас очень важная, интересная и непростая тема – межнациональные отношения и то, как их освещает журналистика, то, какую ответственность несут журналисты в этом процессе. Это действительно не только очень важно в этом году, это важно всегда", - сказал Соловьев.
Он отметил, что история народов России, их традиции – неисчерпаемый кладезь тем для журналистов.
"Надеюсь, вы сможете оценить все тонкости этого процесса. Хочу пожелать вам удачи и радости от творчества", - обратился глава Союза журналистов к участникам форума.
Форум "Многоголосье Крыма" посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. В рамках мероприятия знаковые гости проведут дискуссии на темы "Крым: диалог культур в медиа", "Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО" и "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию".
