История народов России является кладезем тем для журналистов – Соловьев - РИА Новости Крым, 26.05.2026

Вопрос межнациональных отношений и роли средств массовой информации в этой сфере является актуальным всегда, а не только в Год единства народов России. Об этом...

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Вопрос межнациональных отношений и роли средств массовой информации в этой сфере является актуальным всегда, а не только в Год единства народов России. Об этом заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в обращении к организаторам и участникам форума "Многоголосье Крыма", который открылся во вторник в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.Он отметил, что история народов России, их традиции – неисчерпаемый кладезь тем для журналистов."Надеюсь, вы сможете оценить все тонкости этого процесса. Хочу пожелать вам удачи и радости от творчества", - обратился глава Союза журналистов к участникам форума.Форум "Многоголосье Крыма" посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. В рамках мероприятия знаковые гости проведут дискуссии на темы "Крым: диалог культур в медиа", "Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО" и "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

