Инструктор по вождению выманил у девушек взятки за экзамены и потратил на себя - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Инструктор по вождению выманил у девушек взятки за экзамены и потратил на себя
2026-05-26T12:24
В Севастополе инструктор по вождению и его ученицы ответят за взятки на экзамены

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе инструктор по вождению выманил у своих учениц 80 тысяч рублей за успешную сдачу экзаменов и потратил деньги на личные нужны. Теперь всем троим грозит заключение за мошенничество и покушение на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба полиция города.
Отмечается, что 41-летний инструктор по вождению предложил 19-летней и 36-летней курсанткам, которые обучалась под его руководством, оказать содействие в успешной сдаче теоретического экзамена на право управления авто.
"Для незаконного решения вопроса обе девушки передали ему по 40 тысяч рублей, которые якобы предназначались для взятки должностному лицу. Полученные деньги мужчина потратил по своему усмотрению", - уточнили силовики.
Ученицы автошколы были задержаны. Девушки обвиняются в даче взятки. Им грозит до восьми лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе.
В отношении автоинструктора также начато уголовное производство по статье о мошенничестве, ему грозит до пяти лет лишения свободы, добавили в ведомстве.
Ранее житель Симферополя попытался дать взятку инспекторам Госавтоинспекции в Саках.
