Инструктор по вождению выманил у девушек взятки за экзамены и потратил на себя

2026-05-26T12:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе инструктор по вождению выманил у своих учениц 80 тысяч рублей за успешную сдачу экзаменов и потратил деньги на личные нужны. Теперь всем троим грозит заключение за мошенничество и покушение на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба полиция города.Отмечается, что 41-летний инструктор по вождению предложил 19-летней и 36-летней курсанткам, которые обучалась под его руководством, оказать содействие в успешной сдаче теоретического экзамена на право управления авто. Ученицы автошколы были задержаны. Девушки обвиняются в даче взятки. Им грозит до восьми лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе.В отношении автоинструктора также начато уголовное производство по статье о мошенничестве, ему грозит до пяти лет лишения свободы, добавили в ведомстве.

