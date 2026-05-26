Грозовые ливни и ветер обрушатся на Кубань

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. На Краснодарский край надвигается непогода - до конца вторника и в течение среды в регионе ожидаются сильные ливни с градом и шквальным ветром. Об этом предупредили в администрации города Новороссийска.
"По данным краснодарского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 26 мая и в течение 27 мая местами в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
На реках, в том числе и небольших, а также водотоках юго-восточной территории края ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Жителей и гостей края призывают соблюдать меры безопасности.
Ранее во вторник в Крыму объявили экстренное предупреждение на 28 мая из-за ливней и града.
В одном из округов Геленджика во вторник уже ввели локальный режим ЧС из-за подтопления жилых домов в результате сильных осадков и подъема уровня воды в реке Тешебс.
На прошлой неделе в Краснодарском крае из-за залповых ливней было подтоплено более 40 дворов, сошел оползень на дорогу.
