Грозовые ливни и ветер обрушатся на Кубань
На Краснодарский край надвигается непогода - до конца вторника и в течение среды в регионе ожидаются сильные ливни с градом и шквальным ветром. Об этом... РИА Новости Крым, 26.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. На Краснодарский край надвигается непогода - до конца вторника и в течение среды в регионе ожидаются сильные ливни с градом и шквальным ветром. Об этом предупредили в администрации города Новороссийска.На реках, в том числе и небольших, а также водотоках юго-восточной территории края ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Жителей и гостей края призывают соблюдать меры безопасности.Ранее во вторник в Крыму объявили экстренное предупреждение на 28 мая из-за ливней и града.В одном из округов Геленджика во вторник уже ввели локальный режим ЧС из-за подтопления жилых домов в результате сильных осадков и подъема уровня воды в реке Тешебс.На прошлой неделе в Краснодарском крае из-за залповых ливней было подтоплено более 40 дворов, сошел оползень на дорогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водохранилища Крыма заполнены почти на 80 процентовВ Армавире эвакуируют жителей прибрежных районов из-за угрозы подтопленияВ Дагестане паводок разрушил четыре школы
