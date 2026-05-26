Госдума запретила депортацию иностранцев-военных в рядах ВС РФ
2026-05-26T16:35
Запрет на депортацию служащих в российской армии иностранцев принят Госдумой РФ
16:35 26.05.2026 (обновлено: 16:37 26.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы приняли во втором чтении правительственный законопроект, запрещающий депортировать из России иностранцев, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а также для ранее проходивших ее участников боевых действий, пишет РИА Новости.
Законопроект предусматривает запрет на принятие решений о депортации, сокращении срока временного пребывания в России в отношении иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях РФ, а также проходивших такую службу участников боевых действий.
Кроме того, таким иностранцам нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу.
В том случае, если закон будет принят ГД и подписан президентом России Владимиром Путиным, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.
Ранее сообщалось
, что президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении обязательств участников специальной военной операции, заключивших контракт с мая текущего года, по взятым до его подписания кредитам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
