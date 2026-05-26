Госдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении и введении новых государственных пошлин в сфере миграции в целях повышения доходов федерального...

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении и введении новых государственных пошлин в сфере миграции в целях повышения доходов федерального бюджета.Документ внесен правительством России. Он вводит новые виды пошлин, которые ранее не взимались, – при замене вида на жительство (6 тысяч рублей) и выдаче дубликата разрешения на временное проживание (5 тысяч рублей).Кроме того, повышаются пошлины за оформление визы для многократного пересечения границы – с 1920 рублей до 6 тысяч рублей, приглашения на въезд – с 960 до 8 тысяч рублей, вида на жительство – с 6 тысяч до 30 тысяч рублей.Также увеличивается стоимость оформления разрешений на временное проживание (с 1920 рублей до 15 тысяч рублей), на временное проживание в целях образования (с 1920 до 8 тысяч рублей), на привлечение иностранных работников (с 12 тысяч до 15 тысяч рублей за каждого человека), на работу (с 4200 до 5 тысяч рублей).Пошлина при приеме и выходе из гражданства увеличится с 4200 рублей до 50 тысяч рублей, а за выдачу или продление срока действия виз для въезда в РФ или выезда из нее – с 1200 до 2 тысяч рублей.В то же время законопроект освобождает иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР и участвующих в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей, от уплаты пошлин за прием в гражданство. Освобождаются от пошлин за прием в гражданство и выдачу вида на жительство и иностранцы, заключившие контракт о службе в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции (сроком на год), и члены их семей.Помимо этого, исключается взимание государственной пошлины за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ. В пояснительной записке это объясняется тем, что данная процедура в силу своих правовых последствий аналогична признанию лица гражданином РФ, за которое пошлина не уплачивается, и в большинстве случаев проводится органами внутренних дел в инициативном порядке.Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования. При этом объем ожидаемых дополнительных доходов федерального бюджета по линии миграции, исходя из финансово-экономического обоснования, предположительно составит с 1 июля 2026 года порядка 7,915 миллиарда рублей, с 1 января 2027 года – 15,83 миллиарда рублей ежегодно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против РоссииГосдума запретила депортацию иностранцев-военных в рядах ВС РФАрмия РФ сможет защищать арестованных за границей россиян – новый закон

