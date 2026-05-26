Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260526/gosduma-odobrila-arest-imuschestva-relokantov-za-prestupleniya-protiv-rossii-1156341683.html
Госдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России
Госдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Госдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России
Государственная Дума РФ одобрила законопроект, предполагающий арест имущества и банковских счетов эмигрантов, совершивших административное правонарушение против РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T14:44
2026-05-26T14:55
государственная дума рф
закон и право
общество
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133172731_0:321:2834:1915_1920x0_80_0_0_a74f706de35d3badc777bcc1af83dcee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Государственная Дума РФ одобрила законопроект, предполагающий арест имущества и банковских счетов эмигрантов, совершивших административное правонарушение против интересов России. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента в октябре 2024 года, а принят в первом чтении в мае 2025 года. Закон предусматривает арест имущества и денег на банковских счетах граждан, привлекаемых к ответственности. Стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа.Изначально проектом предполагалось, что россиян за границей будут судить за любые правонарушения против интересов страны. Однако к третьему чтению перечень таких правонарушений был уточнен. Кроме того, если гражданин находится за границей, суд обязан назначить ему защитника, а в случае прекращения дела - издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.Ранее председатель Госдумы заявил, что релокантов, которые оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам, после возвращения в Россию ждет судебное разбирательство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133172731_155:240:2412:1932_1920x0_80_0_0_ad36daaa5fbcccb84d7f892bcfdc4826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, закон и право, общество, новости
Госдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России

В Госдуме одобрили арест имущества выехавших из страны россиян за преступления против РФ

14:44 26.05.2026 (обновлено: 14:55 26.05.2026)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкГерб на здании Государственной Думы РФ
Герб на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Государственная Дума РФ одобрила законопроект, предполагающий арест имущества и банковских счетов эмигрантов, совершивших административное правонарушение против интересов России. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента в октябре 2024 года, а принят в первом чтении в мае 2025 года.
"С началом СВО участились случаи совершения гражданами России, находящимися за границей, публичных действий против конституционного строя и безопасности РФ", - говорится в пояснительной записке.
Закон предусматривает арест имущества и денег на банковских счетах граждан, привлекаемых к ответственности. Стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа.
Изначально проектом предполагалось, что россиян за границей будут судить за любые правонарушения против интересов страны. Однако к третьему чтению перечень таких правонарушений был уточнен.
В него вошли, в частности, дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения.
Кроме того, если гражданин находится за границей, суд обязан назначить ему защитника, а в случае прекращения дела - издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.
Ранее председатель Госдумы заявил, что релокантов, которые оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам, после возвращения в Россию ждет судебное разбирательство.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Государственная Дума РФЗакон и правоОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40Семь основ дружбы: что обсудят Путин и Токаев на встрече в Астане
17:24"Глоток свежего воздуха": в новых регионах оценили помощь Крыма
17:07В России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами
16:50Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму
16:42В Севастополе автобус врезался в легковушку и опрокинулся
16:35Госдума запретила депортацию иностранцев-военных в рядах ВС РФ
16:22В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поезд
16:10В Севастополе последний звонок прозвенел для 7,5 тысяч выпускников
16:01Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностей
15:52Шестеро детей с обрушившегося в Севастополе балкона остаются в больницах
15:41Аксаков ожидает снижения ключевой ставки Центробанка
15:32Землетрясение произошло у берегов Сочи
15:29В окопах все национальности русские – участники СВО о единстве народов
15:25В Крыму из-за надвигающегося шторма возможны перебои со светом
15:10В России есть наработки по вакцине от нового штамма Эболы - Мурашко
15:00Крым может стать примером добрососедства - мнение
14:52Авария оставила без света часть Судака
14:44Госдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России
14:20Стало известно имя нового бизнес-омбудсмена в России
14:10Митрополита Илариона отпустили на свободу
Лента новостейМолния