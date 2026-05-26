Госдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России
В Госдуме одобрили арест имущества выехавших из страны россиян за преступления против РФ
14:44 26.05.2026 (обновлено: 14:55 26.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Государственная Дума РФ одобрила законопроект, предполагающий арест имущества и банковских счетов эмигрантов, совершивших административное правонарушение против интересов России. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента в октябре 2024 года, а принят в первом чтении в мае 2025 года.
"С началом СВО участились случаи совершения гражданами России, находящимися за границей, публичных действий против конституционного строя и безопасности РФ", - говорится в пояснительной записке.
Закон предусматривает арест имущества и денег на банковских счетах граждан, привлекаемых к ответственности. Стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа.
Изначально проектом предполагалось, что россиян за границей будут судить за любые правонарушения против интересов страны. Однако к третьему чтению перечень таких правонарушений был уточнен.
В него вошли, в частности, дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения.
Кроме того, если гражданин находится за границей, суд обязан назначить ему защитника, а в случае прекращения дела - издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.
Ранее председатель Госдумы заявил
, что релокантов, которые оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам, после возвращения в Россию ждет судебное разбирательство.
