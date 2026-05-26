Госдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России

Государственная Дума РФ одобрила законопроект, предполагающий арест имущества и банковских счетов эмигрантов, совершивших административное правонарушение против

2026-05-26T14:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Государственная Дума РФ одобрила законопроект, предполагающий арест имущества и банковских счетов эмигрантов, совершивших административное правонарушение против интересов России. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента в октябре 2024 года, а принят в первом чтении в мае 2025 года. Закон предусматривает арест имущества и денег на банковских счетах граждан, привлекаемых к ответственности. Стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа.Изначально проектом предполагалось, что россиян за границей будут судить за любые правонарушения против интересов страны. Однако к третьему чтению перечень таких правонарушений был уточнен. Кроме того, если гражданин находится за границей, суд обязан назначить ему защитника, а в случае прекращения дела - издержки на его оплату возмещаются за счет федерального бюджета.Ранее председатель Госдумы заявил, что релокантов, которые оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам, после возвращения в Россию ждет судебное разбирательство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

