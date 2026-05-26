"Глоток свежего воздуха": в новых регионах оценили помощь Крыма - РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T17:24

СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Крым оказывал и продолжает оказывать значительную помощь новым субъектам России в культурной и гуманитарной сферах, в том числе в культурной и гуманитарной сферах, в том числе в осуществлении политики укрепления межнационального согласия. Об этом шла речь на форуме "Многоголосье Крыма", который прошел во вторник в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.В рамках форума состоялась секция "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию". В ней приняли участие зампредседателя Госсовета Крыма, глава регионального отделения Ассамблеи народов России Сергей Цеков; зампредседателя отделения Ассамблеи народов России в Луганской Народной Республике Олег Акимов; руководители филиалов "Дома народов России" в Херсонской и Запорожской областей Лариса Доманина и Вадим Пигарев.Как отметила Лариса Доманина, сразу после начала специальной военной операции именно Крым первым стал доставлять в регион гуманитарные грузы, оказывать моральную и другую поддержку. Особое значение, по словам общественницы, имели поездки детей Херсонщины на отдых и оздоровление в крымские лагеря."Немало людей тогда были настроены против, боялись. Но все-таки мы отправили детей в крымские лагеря. И оттуда они вернулись с такими радостными глазами, восхищенные и счастливые – и люди начали оттаивать. Это было очень важное решение. Поэтому мы смотрим на Крым как на возможность не только услышать, но и увидеть и почувствовать Россию", – сказала руководитель херсонского филиала "Дома народов России".По словам Доманиной, что поездки в Крым, которые были организованы "Домом народов России", помогли сплотить жителей Херсонщины.Общественница добавила, что благодаря наладившимся связям с армянами Крыма армяне Херсонской области будут организовывать свою национально-культурную автономию.Олег Акимов отметил, что Луганская и Донецкая народные республики всегда равнялись на Крым, в первую очередь в вопросе проведения референдума и стремлении воссоединиться с Россией."У нас в ЛНР проживают более 120 национальностей, они живут в мире и согласии. Нас объединяет одно – желание жить в российской государстве, которым мы гордимся", – сказал замглавы луганского отделения Ассамблеи народов России.Запорожская область также сотрудничает с Крымом в сфере межнациональных отношений, рассказал Вадим Пигарев. По его словам, месяц назад региональный филиал "Дома народов России" заключил соглашение о взаимодействии с крымским "Домом дружбы народов". Первые совместные мероприятия в рамках этого сотрудничества уже состоялись, в планах – углублять и расширять это взаимодействие. По словам Пигарева, в Запорожской области проживают представители 124 национальностей и зарегистрировано 16 национально-культурных объединений, в их числе болгары, албанцы и даже греки-крымчаки, который по всему миру осталось около двух тысяч.Первый зампредседателя крымского парламента Сергей Цеков отметил, что Крым с 2014 года оказывал поддержку ДНР и ЛНР и сейчас поддерживает тесные связи с новыми регионами России.Цеков подчеркнул, что главной задачей является сохранение единства государства, а для этого нужно в правильном ключе воспитать молодое поколение.Форум "Многоголосье Крыма" посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. В рамках мероприятия знаковые гости проведут дискуссии на темы "Крым: диалог культур в медиа", "Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО" и "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию".

