Где в Севастополе вводят одностороннее движение и запрещают парковку
В Севастополе на пяти улицах с 8 июня изменят схему движения
© Telegram Михаил РазвожаевОтбойник на дороге в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. С 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяют схему дорожного движения и запретят парковку. Об этом предупредили в пресс-службе правительства города.
Схема движения меняется:
- —На улице Витебской вводится одностороннее движение транспорта (по направлению от улицы Томской до улицы Муромской);
- —На дороге-дублере проспекта Генерала Острякова, в районе рынка "Славянский базар", ограничат остановку и стоянку транспорта;
- —На нечетной стороне дороги-дублера проспекта Генерала Острякова (от улицы Генерала Хрюкина до улицы Генерала Коломийца) также вводятся ограничения остановки и стоянки транспорта за исключением организованных парковочных мест;
- —Остановку и стоянку транспорта ограничат перед пересечением Фиолентовского и Монастырского шоссе в районе дома № 92 СТ "Электрон-2";
- —Остановку и стоянку транспорта ограничат и в Балаклаве на участке по улице Шелковичная: в районе домов № 41 по улице Новикова, № 16А по улице Аксютина и № 12 по улице Шелковичная.
"На дороге-дублере проспекта Генерала Острякова, в районе рынка "Славянский базар", автомобилисты паркуют машины на повороте и вдоль входа на рынок, из-за чего перекрывается видимость пешеходных переходов и создается необходимость выезда других участников дорожного движения на встречную полосу", - пояснили в правительстве.
Таким образом, машины перестанут создавать помехи другим участникам движения и выезжать на встречную полосу, добавили в правительстве.
Ранее сообщалось, что 30 мая в Севастополе в связи с соревнованиями по автомобильному спорту в районе Байдарских ворот временно ограничат движение транспорта.
Читайте также на РИА Новости Крым: