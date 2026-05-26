Форум "Многоголосье Крыма" может стать площадкой для укрепления согласия народов - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Форум "Многоголосье Крыма" может стать площадкой для укрепления согласия народов
11:46 26.05.2026 (обновлено: 12:33 26.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Крыму применяется эффективный механизм реализации политики в сфере межнациональных отношений, направленной на сохранение культуры, традиций и языков народов, населяющих полуостров. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин на форуме "Многоголосье Крыма", который проходит во вторник в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.
Зорин отметил, что Крым по праву можно назвать уникальной территорией исторического и культурного многообразия. Здесь переплелись традиции народов, которые на протяжении многих поколений создавали атмосферу взаимного уважения, добрососедства и сотрудничества.
"Именно поэтому форум "Многоголосие Крыма" может стать важнейшей площадкой для открытого диалога, укрепления общественного согласия и поиска новых форм взаимодействия", - указал он.
Указ президента России Владимира Путина от 2014 года о реабилитации народов Крыма не только восстановил историческую справедливость, но и придал новый импульс развитию межэтнического диалога и межнационального единства, отметил глава комиссии ОП РФ.
Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, особенно важно противостоять попыткам разделить общество по национальному или религиозному признаку, подчеркнул Зорин.

"В Крыму применяется эффективный механизм реализации государственной национальной политики. Языковая политика обеспечивает равные права трем государственным языкам: русскому, крымско-татарскому и украинскому. Построенные в Симферополе под патронатом нашего президента Кафедральный Александро-Невский собор и Соборная мечеть стали символами духовного единения крымчан. Важным шагом на пути укрепления общероссийской гражданской идентичности в Крыму стало создание регионального отделения Ассамблеи народов России, - указал он.

Зорин также отметил, что руководством республики созданы все необходимые условия для плодотворной деятельности организации при тесном взаимодействии с общественными институтами и органами власти.
Председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Руслан Якубов в свою очередь отметил, что если бы Крым не вернулся в Россию в 2014 году, говорить о полуострове как об эталоне межнационального согласия не приходилось бы.
"Выбор в пользу России был обусловлен именно тем, что крымчане всех национальностей выбрали исторические духовно-нравственные ценности: традиционную семью, любовь и уважение к каждому человеку, независимо от его национальности и вероисповеданий. Крым за это время изменился не только экономически и инфраструктурно, но и в самом отношении людей друг к другу. Ушла в небытие политика разделения крымчан по национальности и религии. От этого Крым ушел", - подчеркнул Якубов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредседатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов на форуме "Многоголосье Крыма"
Форум "Многоголосье Крыма" посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. В рамках мероприятия знаковые гости проведут дискуссии на темы "Крым: диалог культур в медиа", "Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО" и "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию".
