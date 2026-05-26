Форум "Многоголосье Крыма" может стать площадкой для укрепления согласия народов

2026-05-26T11:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Крыму применяется эффективный механизм реализации политики в сфере межнациональных отношений, направленной на сохранение культуры, традиций и языков народов, населяющих полуостров. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин на форуме "Многоголосье Крыма", который проходит во вторник в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.Зорин отметил, что Крым по праву можно назвать уникальной территорией исторического и культурного многообразия. Здесь переплелись традиции народов, которые на протяжении многих поколений создавали атмосферу взаимного уважения, добрососедства и сотрудничества.Указ президента России Владимира Путина от 2014 года о реабилитации народов Крыма не только восстановил историческую справедливость, но и придал новый импульс развитию межэтнического диалога и межнационального единства, отметил глава комиссии ОП РФ. Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, особенно важно противостоять попыткам разделить общество по национальному или религиозному признаку, подчеркнул Зорин.Зорин также отметил, что руководством республики созданы все необходимые условия для плодотворной деятельности организации при тесном взаимодействии с общественными институтами и органами власти.Председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Руслан Якубов в свою очередь отметил, что если бы Крым не вернулся в Россию в 2014 году, говорить о полуострове как об эталоне межнационального согласия не приходилось бы.Форум "Многоголосье Крыма" посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. В рамках мероприятия знаковые гости проведут дискуссии на темы "Крым: диалог культур в медиа", "Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО" и "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию".

крым, форум "многоголосье крыма", общество, госкомитет крыма по межнациональным отношениям, василий зорин, общественная палата российской федерации , руслан якубов, новости крыма, народы крыма