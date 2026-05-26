Европа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – Шойгу

Европа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – Шойгу - РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T11:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. НАТО и входящие в блок страны Европейского Союза "впали в реваншистский угар", что создает угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.В отчете за 2025 год генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил о росте военных расходов всех стран, общая сумма которых превысила 1,5 триллиона долларов, напомнил Шойгу.По словам секретаря Совбеза, даже небогатые страны и Прибалтика тратят около 4% национальных ВВП якобы на оборону. При этом из стран Балтии открыто звучат призывы напасть на Калининградскую область.Ранее сообщалось, что Швеция запустила с территории США первый военный спутник для слежки за Россией.Генерал армии РФ Валерий Герасимов заявил, что рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные учения стран НАТО у границ РФ на Балтике: что задумала ЕвропаНАТО отрабатывает морскую блокаду и захват Калининградской области Зачем Европе нужна война с Россией – мнение

