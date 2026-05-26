Европа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – Шойгу
© AP Photo Vadim GhirdaЗападные войска
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. НАТО и входящие в блок страны Европейского Союза "впали в реваншистский угар", что создает угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Появляются новые вызовы и угрозы. Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ. Основная угроза исходит от блока НАТО и входящих в него стран так называемой цивилизованной Европы, впавших реваншистский и милитаристский угар", - приводит РИА Новости слова Шойгу на заседании комитета секретарей Совбезов ОДКБ.
В отчете за 2025 год генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил о росте военных расходов всех стран, общая сумма которых превысила 1,5 триллиона долларов, напомнил Шойгу.
По словам секретаря Совбеза, даже небогатые страны и Прибалтика тратят около 4% национальных ВВП якобы на оборону. При этом из стран Балтии открыто звучат призывы напасть на Калининградскую область.
"Мы адекватно оцениваем риски планомерного наращивания количества учений, военного потенциала, инфраструктуры и разведдеятельности НАТО в западном регионе коллективной безопасности и предпринимаем меры по их минимизации", - подчеркнул Шойгу.
Ранее сообщалось, что Швеция запустила с территории США первый военный спутник для слежки за Россией.
Генерал армии РФ Валерий Герасимов заявил, что рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении.
