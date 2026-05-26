Рейтинг@Mail.ru
Европа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – Шойгу - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260526/evropa-vpala-v-revanshistskiy-ugar-i-ugrozhaet-stranam-odkb--shoygu-1156329383.html
Европа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – Шойгу
Европа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – Шойгу - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Европа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – Шойгу
НАТО и входящие в блок страны Европейского Союза "впали в реваншистский угар", что создает угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T11:09
2026-05-26T11:09
сергей шойгу
россия
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
европейский союз (ес)
нато
контингент нато
безопасность
калининград
калининградская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/05/1140863301_0:76:1024:652_1920x0_80_0_0_501b59453cd7b9a4a56aff064743d61f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. НАТО и входящие в блок страны Европейского Союза "впали в реваншистский угар", что создает угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.В отчете за 2025 год генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил о росте военных расходов всех стран, общая сумма которых превысила 1,5 триллиона долларов, напомнил Шойгу.По словам секретаря Совбеза, даже небогатые страны и Прибалтика тратят около 4% национальных ВВП якобы на оборону. При этом из стран Балтии открыто звучат призывы напасть на Калининградскую область.Ранее сообщалось, что Швеция запустила с территории США первый военный спутник для слежки за Россией.Генерал армии РФ Валерий Герасимов заявил, что рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные учения стран НАТО у границ РФ на Балтике: что задумала ЕвропаНАТО отрабатывает морскую блокаду и захват Калининградской области Зачем Европе нужна война с Россией – мнение
россия
калининград
калининградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/05/1140863301_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_bff389461294f260b224ce47b1ffa255.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шойгу, россия, организация договора о коллективной безопасности (одкб), европейский союз (ес), нато, контингент нато, безопасность, калининград, калининградская область, новости
Европа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – Шойгу

Европа создает особо напряженную обстановку у западных рубежей ОДКБ – Шойгу

11:09 26.05.2026
 
© AP Photo Vadim GhirdaЗападные войска
Западные войска - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© AP Photo Vadim Ghirda
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. НАТО и входящие в блок страны Европейского Союза "впали в реваншистский угар", что создает угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Появляются новые вызовы и угрозы. Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ. Основная угроза исходит от блока НАТО и входящих в него стран так называемой цивилизованной Европы, впавших реваншистский и милитаристский угар", - приводит РИА Новости слова Шойгу на заседании комитета секретарей Совбезов ОДКБ.
В отчете за 2025 год генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил о росте военных расходов всех стран, общая сумма которых превысила 1,5 триллиона долларов, напомнил Шойгу.
По словам секретаря Совбеза, даже небогатые страны и Прибалтика тратят около 4% национальных ВВП якобы на оборону. При этом из стран Балтии открыто звучат призывы напасть на Калининградскую область.
"Мы адекватно оцениваем риски планомерного наращивания количества учений, военного потенциала, инфраструктуры и разведдеятельности НАТО в западном регионе коллективной безопасности и предпринимаем меры по их минимизации", - подчеркнул Шойгу.
Ранее сообщалось, что Швеция запустила с территории США первый военный спутник для слежки за Россией.
Генерал армии РФ Валерий Герасимов заявил, что рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ядерные учения стран НАТО у границ РФ на Балтике: что задумала Европа
НАТО отрабатывает морскую блокаду и захват Калининградской области
Зачем Европе нужна война с Россией – мнение
 
Сергей ШойгуРоссияОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)Европейский Союз (ЕС)НАТОКонтингент НАТОБезопасностьКалининградКалининградская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20Стало известно имя нового бизнес-омбудсмена в России
14:10Митрополита Илариона отпустили на свободу
14:03Не оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людям
13:48Новости СВО: армия России продолжает освобождать территории и ликвидировать врага
13:40Свой голос для каждого народа: в Крыму обсудили роль национальных СМИ
13:31Грозовые ливни и ветер обрушатся на Кубань
13:20Два мирных жителя погибли в Херсонской области при атаках ВСУ
13:15Украинские БПЛА пытались атаковать пограничную инфраструктуру Белоруссии
13:08ПВО сбила три управляемые ракеты большой дальности SCALP
13:05Рейд в Севастополе открыли после двух часов простоя
12:59У Земли происходит радиационный шторм
12:50Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
12:45В Крыму открылся крупный оптово-распределительный центр
12:38Два населенных пункта в Сумской области перешли под контроль России
12:24Инструктор по вождению выманил у девушек взятки за экзамены и потратил на себя
12:15В Севастополе громко - власти просят горожан не паниковать
11:54В Геленджике ввели ЧС из-за подтопления
11:46Форум "Многоголосье Крыма" может стать площадкой для укрепления согласия народов
11:43В Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани
11:40Экстренное предупреждение: Крым накроют ливни и град
Лента новостейМолния