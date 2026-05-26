Рейтинг@Mail.ru
Экстренное предупреждение: Крым накроют ливни и град - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260526/ekstrennoe-preduprezhdenie-krym-nakroyut-livni-i-grad-1156331742.html
Экстренное предупреждение: Крым накроют ливни и град
Экстренное предупреждение: Крым накроют ливни и град - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Экстренное предупреждение: Крым накроют ливни и град
В Крыму объявили экстренное предупреждение на 28 мая из-за ливней и града. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T11:40
2026-05-26T11:42
крым
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145390216_0:0:604:340_1920x0_80_0_0_490e3bb4359f9142d6994835a306351f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму объявили экстренное предупреждение на 28 мая из-за ливней и града. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: не разводить открытый огонь при ветре более 10 м/с, исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от "дикого" отдыха в палатках, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260524/kakoy-budet-poslednyaya-nedelya-vesny-v-krymu-1156252752.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145390216_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_1665fa1845eef32e281d3db7f997ff2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым
Экстренное предупреждение: Крым накроют ливни и град

В Крыму объявили экстренное предупреждение на 28 мая из-за ливней и града

11:40 26.05.2026 (обновлено: 11:42 26.05.2026)
 
Гроза над морем
Гроза над морем
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму объявили экстренное предупреждение на 28 мая из-за ливней и града. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 28 мая в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, при грозе усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении
В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - отметили в ведомстве.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: не разводить открытый огонь при ветре более 10 м/с, исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от "дикого" отдыха в палатках, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
24 мая, 18:20
Какой будет последняя неделя весны в Крыму
 
КрымКрымская погодаПогода в КрымуНовости КрымаШтормовое предупреждениеГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20Стало известно имя нового бизнес-омбудсмена в России
14:10Митрополита Илариона отпустили на свободу
14:03Не оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людям
13:48Новости СВО: армия России продолжает освобождать территории и ликвидировать врага
13:40Свой голос для каждого народа: в Крыму обсудили роль национальных СМИ
13:31Грозовые ливни и ветер обрушатся на Кубань
13:20Два мирных жителя погибли в Херсонской области при атаках ВСУ
13:15Украинские БПЛА пытались атаковать пограничную инфраструктуру Белоруссии
13:08ПВО сбила три управляемые ракеты большой дальности SCALP
13:05Рейд в Севастополе открыли после двух часов простоя
12:59У Земли происходит радиационный шторм
12:50Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
12:45В Крыму открылся крупный оптово-распределительный центр
12:38Два населенных пункта в Сумской области перешли под контроль России
12:24Инструктор по вождению выманил у девушек взятки за экзамены и потратил на себя
12:15В Севастополе громко - власти просят горожан не паниковать
11:54В Геленджике ввели ЧС из-за подтопления
11:46Форум "Многоголосье Крыма" может стать площадкой для укрепления согласия народов
11:43В Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани
11:40Экстренное предупреждение: Крым накроют ливни и град
Лента новостейМолния