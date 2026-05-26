Экстренное предупреждение: Крым накроют ливни и град
2026-05-26T11:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму объявили экстренное предупреждение на 28 мая из-за ливней и града. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 28 мая в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, при грозе усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении
В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - отметили в ведомстве.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: не разводить открытый огонь при ветре более 10 м/с, исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от "дикого" отдыха в палатках, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.
