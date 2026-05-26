Единство народов является главной скрепой России - Мурадов
Единство народов является главной скрепой России - Мурадов
Единство народов многонациональной России является главной скрепой, обеспечивающей многовековое существование государства. Об этом заявил зампредседателя... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T10:49
Единство народов обеспечивает многовековое существование России - Мурадов

10:49 26.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФорум "Многоголосье Крыма"
Форум Многоголосье Крыма - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Единство народов многонациональной России является главной скрепой, обеспечивающей многовековое существование государства. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов на форуме "Многоголосье Крыма", который проходит во вторник в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.

"Единство народов многонациональной России - это главная скрепа, которая на протяжении веков обеспечивает многовековое существование нашего государства, и, конечно же, сплочение вокруг его русского ядра", - сказал Мурадов.

Он отметил, что в создании великого российского государства приняли участие многие народы, представляющие различные культуры, религии и традиции. И произошло это потому, что изначально было уважительное отношение русских людей к представителям любых национальностей.
"И наши народы понимают, что только вместе они могут отстоять свою историческую территорию, свою национальную самобытность, опираясь на поддержку всех своих собратьев. Могут отстоять и имеют свои языки, культуру, могут обеспечить свое участие в управлении как своей малой родиной, так и всего большого российского государства", - подчеркнул постпред Крыма при президенте РФ.
Мурадов отметил, что Россия - уникальная для современного мира цивилизация. Многовековое сохранение больших и малых народов позволяет ей успешно противостоять историческим испытаниям, угрозам, агрессии, побеждать в войнах, обеспечивать безопасность своего евразийского цивилизационного пространства и сохранение всех национальных компонентов. Именно поэтому Россия обладает высокой привлекательностью и исторической устойчивостью, добавил вице-премьер РК.
Для Крыма актуальность единения народов наглядно отражено в его гербе, на котором написано "Процветание в единстве", указал Мурадов. Для полуострова это постоянно действующая формула, констатировал он.
Форум "Многоголосье Крыма" посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. В рамках мероприятия знаковые гости проведут дискуссии на темы "Крым: диалог культур в медиа", "Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО" и "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию".
