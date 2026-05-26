Единство народов является главной скрепой России - Мурадов

2026-05-26T10:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Единство народов многонациональной России является главной скрепой, обеспечивающей многовековое существование государства. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов на форуме "Многоголосье Крыма", который проходит во вторник в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.Он отметил, что в создании великого российского государства приняли участие многие народы, представляющие различные культуры, религии и традиции. И произошло это потому, что изначально было уважительное отношение русских людей к представителям любых национальностей.Мурадов отметил, что Россия - уникальная для современного мира цивилизация. Многовековое сохранение больших и малых народов позволяет ей успешно противостоять историческим испытаниям, угрозам, агрессии, побеждать в войнах, обеспечивать безопасность своего евразийского цивилизационного пространства и сохранение всех национальных компонентов. Именно поэтому Россия обладает высокой привлекательностью и исторической устойчивостью, добавил вице-премьер РК.Для Крыма актуальность единения народов наглядно отражено в его гербе, на котором написано "Процветание в единстве", указал Мурадов. Для полуострова это постоянно действующая формула, констатировал он.Форум "Многоголосье Крыма" посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. В рамках мероприятия знаковые гости проведут дискуссии на темы "Крым: диалог культур в медиа", "Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО" и "Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию".

