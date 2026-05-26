Два населенных пункта в Сумской области перешли под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T12:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Накануне бойцы группировки "Восток" взяли крупный узел обороны противника Добропасово в Днепропетровской области, его освобождали подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.Армия России уверенно идет вперед на Запорожском направлении – ПутинРанее в понедельник глава республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвинулись в районе Пискуновки и заповедника "Меловая флора", а также возле Святогорска в ДНР. До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы Вооруженных сил России уверенно продвигаются вперед и на Запорожском направлении.
Армия России освободила Запселье и Рясное в Сумской области
12:38 26.05.2026 (обновлено: 12:41 26.05.2026)